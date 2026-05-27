"Ako se Iran preda, prizna da je njihova mornarica nestala i da leži na dnu mora, da njihovo ratno vazduhoplovstvo više nije sa nama, ako cela njihova vojska izađe iz Teherana, spuštenog oružja i visoko podignutih ruku, svaki vičući 'Predajem se, predajem se' dok maše belom zastavom i ako celokupno njihovo preostalo rukovodstvo potpiše sva potrebna 'Dokumenta o predaji' i prizna poraz moćnim, snažnim i veličanstvenim SAD, 'Njujork tajms', 'Kineski strit džornal' (aluzija na 'Vol strit džornal'), korumpirani i sada nebitni 'Si-En-En', i svi ostali članovi lažnih vesti, objaviće da je Iran ostvario majstorsku i briljantnu pobedu nad SAD", objavio je Tramp.

Prema njegovim rečima, mediji koje je naveo su "izgubili put i apsolutno su poludeli".

Tramp je ranije saopštio da pregovori sa Iranom dobro napreduju i da će mirovni sporazum "ili biti veliki dogovor za sve", ili ga neće ni biti.

Američki državni sekretar Marko Rubio kaže da će razgovori sa Iranom o produženju prekida vatre i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza trajati još nekoliko dana.

Obraćajući se novinarima nakon što su SAD pokrenule nove napade na Iran na jugu uprkos prekidu vatre, Rubio kaže da se "mnogo razgovara o određenim formulacijama u dokumentu“.

Kako je naglasio, kritična tačka u ovom trenutku je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza bez dozvole Iranu da naplaćuje putarinu za prolazak brodova kroz ključni plovni put.

Prethodno je Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele "napade samoodbrane", koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na plovila u blizini Ormuskog moreuza.

Iranski mediji su javili da je više osoba poginulo je u tim udarima.

Portparol Oružanih snaga Irana Abolfazl Šekarči istakao je da će se u u slučaju novog američkog napada neprijatelj definitivno suočiti sa iznenađenjima i novim taktikama.

Izraelske odbrambene snage (IDF) proširile su poslednjih dana kopnene operacije izvan definisane bezbednosne zone u pojedinim delovima južnog Libana, u, kako tvrde, okviru nastojanja da potisnu borce Hezbolaha severnije i smanje pretnju od napada dronovima na zajednice na severu Izraela.

Libanske vlasti javljaju da je u tim napadima u utorak poginula 31 osoba a da je 40 ljudi ranjeno.

Pozivajući se na izraelske zvaničnike, tamošnji mediji navode da je Vašington odobrio te planove IDF, ali je istovremeno upozorio Jerusalim da ne izvodi napade u Bejrutu.