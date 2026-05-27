Zemljotres magnitude 4,1 Rihtera registrovan je danas na području Siska.

Potres je registrovan 10 kilometara od Siska na dubini od devet kilometara, saopštio je EMSC.

"Bogami trese, samo ne znam do kada će to kuće izdržati", "jako je zatresao i grunuo", "jak udar, dobro se treslo, kao bomba da je pukla", neki su od komentara svedoka zemljotresa na sajtu EMSC-a.

Podrhtavanje tla osetilo se i u Zagrebu i okolini, a prema prvim informacijama građani su prijavljivali kratko, ali snažno podrhtavanje.

Podsetimo, i pre oko dve nedelje u blizini Siska registrovan je zemljotres jačine 3,5 stepeni po Rihteru.

Zemljotres jačine oko 4 stepena po Rihteru se smatra umerenim do slabijim, ali ga ljudi jasno osete. Posebno je primetan u zatvorenim prostoru. Može da zatrese prozore, vrata, viseće lampe, ali retko pravi štetu na objektima.

