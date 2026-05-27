Vang, koji je predsedavao sastankom SB UN o "očuvanju ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija i jačanju sistema usmerenog na UN", izjavio je da su učesnici postigli važan dogovor o jačanju uloge svetske organizacije, prenela je Sinhua.

Vang je ocenio da su u poslednje vreme ciljevi i principi Povelje UN često zanemarivani, dok su osnovne norme međunarodnih odnosa narušene, a globalni mir i bezbednost dovedeni u pitanje.

On je naglasio da Savet bezbednosti mora da preuzme veću odgovornost u trenutku koji je, kako je rekao, kritičan za međunarodni poredak.

Prema njegovim rečima, inicijativa Kine za održavanje ovog sastanka dobila je široku podršku širom sveta, a na njemu su učestvovali generalni sekretar UN Antonio Gutereš, kao i ministri spoljnih poslova više od 20 zemalja i brojni međunarodni predstavnici.

Učesnici su, kako je navedeno, potvrdili da Povelja UN ostaje ključni temelj međunarodnog poretka i da centralna uloga Ujedinjenih nacija mora biti dodatno ojačana, a ne oslabljena.

Dogovoreno je i da međunarodni sistem mora ostati zasnovan na Ujedinjenim nacijama i pravilima proisteklim iz njihove Povelje, kao i da Savet bezbednosti treba da ima ključnu ulogu u očuvanju mira i upravljanju krizama.

Učesnici su, prema pisanju Sinhue, takođe ocenili da globalno upravljanje mora da se reformiše kako bi bolje odražavalo interese svih država, uz jačanje glasa zemalja u razvoju, posebno globalnog juga.

On je najavio da će Kina u Njujorku u četvrtak organizovati sastanak "Grupe prijatelja globalnog upravljanja", kao i forum o globalnom upravljanju u kineskom gradu Sionganu tokom jeseni.

"Bez obzira na promene u međunarodnim okolnostima, Kina će ostati dosledan branilac Ujedinjenih nacija, čvrst zagovornik multilateralizma i aktivan promoter reforme globalnog upravljanja", naglasio je Vang.