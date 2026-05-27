Princ Vilijam je priznao da je njegova supruga Kejt Midlton uspela da ga iznenadi svojim znanjem italijanskog jezika, što je demonstrirala tokom nedavnog zvaničnog putovanja.

Princ od Velsa (43) gostovao je u popularnoj britanskoj radio emisiji *Heart Breakfast* 22. maja, a snimak je nastao tokom njegove dvodnevne posete imanjima Vojvodstva Kornvol. Tom prilikom je otkrio da se njegova supruga „vratila puna energije“ sa putovanja u Italiju, gde je putovala prethodne nedelje u okviru svog rada na promociji ranog razvoja dece.

To je bilo prvo zvanično putovanje Kejt Midlton u inostranstvo nakon što se izlečila od teške bolesti.

Nisam to znao

Kada je voditeljka Amanda Holden prokomentarisala to što princeza od Velsa govori italijanski u Ređo Emiliji, rekavši „Nisam imala pojma da govori italijanski“, princ Vilijam je uz smeh odgovorio: „Zapravo,nisam ni ja.“

„Mora da ga je izvukla iz naftalina“, dodao je princ, izazivajući smeh domaćina.

Kako je naučila italijanski?

Princeza od Velsa (44) je zaista pokazala svoje jezičke veštine tokom dvodnevnog boravka u Ređo Emiliji. Deci koja su došla da je pozdrave u gradskoj kući, predstavila se kao „Katarina“, što je italijanski oblik njenog imena Katarina.

„Govorim malo italijanski. Kako se vi zovete? Ja sam Katarina“, rekla im je na italijanskom, razgovarajući sa njima i učeći nove reči.



Moguće je da se princeza Kejt prvi put susrela sa italijanskim jezikom tokom letnjeg semestra u Firenci 2000. godine. Kao deo pauze od studija pre početka studija u Škotskoj, gde je upoznala Vilijama 2001. godine, pohađala je tromesečni kurs italijanskog jezika i istorije umetnosti, objavio je časopis Italy Magazine, prenosi People.