Nova turistička sezona na Jadranu još nije dostigla vrhunac, a društvene mreže već su pune iskustava sezonskih radnika koji govore o problemima sa poslodavcima, uslovima rada i dokumentacijom.

Jedna objava na Redditu posebno je privukla pažnju korisnika nakon što je mladi radnik iz Srbije opisao situaciju u restoranu u Hrvatskoj gde je, kako tvrdi, svega nekoliko dana nakon početka posla dobio upozorenje da bi mogao da ostane bez zaposlenja.

Prema njegovim rečima, posao je dogovarao mesecima unapred, potpisao ugovor i stigao na more očekujući sigurnu sezonu. Međutim, ubrzo nakon početka rada usledilo je neprijatno iznenađenje.

Kako navodi, nadređeni su mu rekli da bi mogao da dobije otkaz zbog loše ispoliranih čaša. Mladić tvrdi da problem nije u njegovom radu već u organizaciji restorana i načinu pranja posuđa.

Objasnio je da se, prema njegovim tvrdnjama, u istoj mašini peru masno kuhinjsko posuđe, rešetke od roštilja i čaše za vino i šampanjac, zbog čega je gotovo nemoguće da čaše budu potpuno čiste i bez tragova.

Dodao je i da mu za pravilno poliranje jedne čaše treba nekoliko minuta, što tokom većih gužvi postaje praktično neizvodljivo.

U objavi je naveo da nije siguran da li je reč samo o pritisku na zaposlene kako bi radili pod većim opterećenjem ili postoji mogućnost da zaista ostane bez posla.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da njegova radna dozvola, kako tvrdi, još nije završena iako je procedura navodno u toku. Zbog toga nije siguran da li bi u slučaju otkaza mogao brzo da pronađe drugog poslodavca i nastavi sezonu u Hrvatskoj.

Njegova priča izazvala je veliki broj reakcija korisnika Reddita, a mnogi su naveli da ovakve situacije nisu retkost kada je reč o sezonskom radu tokom letnjih meseci.

Pojedini komentatori savetovali su mu da što pre pronađe drugi posao dok sezona još nije u punom jeku, navodeći da je potražnja za radnicima na primorju i dalje velika.

Drugi su upozorili da posebnu pažnju mora da obrati na pravni status i radnu dozvolu, jer rad bez potrebne dokumentacije može dovesti do ozbiljnih problema, uključujući zabranu rada ili ulaska u zemlje Evropske unije.

Veliki broj korisnika ostao je iznenađen tvrdnjama o korišćenju iste mašine za pranje kuhinjskog posuđa i čaša u restoranu. Ljudi koji imaju iskustva u ugostiteljstvu naveli su da većina lokala koristi odvojene mašine upravo kako bi se izbegli problemi sa higijenom i kvalitetom usluge.

Pojedini komentatori smatraju da bi pravi razlog problema mogao biti nedostatak dokumentacije ili slabiji obim posla nego što je poslodavac očekivao, zbog čega se navodno traži razlog za raskid saradnje.

Na kraju rasprave više korisnika savetovalo je mladiću da, ukoliko zaista radi bez uredne prijave i dozvole, slučaj prijavi nadležnim institucijama i inspekciji rada, piše Telegraf.