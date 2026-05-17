Vlasti Irana najavile su uvođenje novih procedura za prolazak brodova kroz Ormuski moreuz, prema kojima vlasnici plovila moraju da podnesu zahtev za dozvolu preko ministarstava spoljnih poslova svojih zemalja, objavila je danas iranska državna televizija IRIB.

Prema navodima medija, nakon prijema zahteva za izdavanje dozvole, iransko Ministarstvo spoljnih poslova prosleđuje dokumentaciju mornarici iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC).

Mornanica IRGC-a potom procenjuje dokumenta vlasnika broda, rutu kretanja, odredište plovila i vrstu tereta.

Kako se navodi, dozvola za prolazak kroz Ormuski moreuz biće izdata ukoliko brod ne pripada "neprijateljskoj državi".

Omoreuz jedan je od najvažnijih svetskih pomorskih puteva za transport nafte i gasa, a kroz njega prolazi značajan deo globalnog energetskog izvoza.