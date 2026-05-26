Dok neki ljudi bez većih problema pronalaze mirne i stabilne ljubavne odnose, postoje horoskopski znakovi kojima ljubav gotovo uvek donosi dramu, emotivne turbulencije i komplikacije.

Astrolozi posebno izdvajaju dva znaka koja najčešće završavaju u vezama punim nesigurnosti, jakih emocija i nepredvidivih preokreta. Iako često shvate da odnos nije zdrav, veoma teško odlaze iz takvih ljubavnih priča.

Škorpija

Škorpije su poznate po tome što u ljubavi traže duboku povezanost i intenzivne emocije. Površni odnosi ih retko zanimaju, a kada se zaljube, partneru se posvećuju potpuno.

Međutim, upravo zbog snažnih emocija često ulaze u burne i komplikovane veze.

Pripadnici ovog znaka teško podnose neiskrenost i izdaju, skloni su ljubomori i analiziranju partnerovog ponašanja, zbog čega odnosi lako postaju emocionalno iscrpljujući.

Čak i kada prepoznaju da odnos više nije zdrav, Škorpije teško odustaju jer ih jaka osećanja dodatno vezuju za partnera.

Astrolozi tvrde da mnoge Škorpije podsvesno povezuju ljubav sa strašću i dramom, pa im mirne i stabilne veze ponekad deluju previše monotono.

Ribe

Ribe važe za jedne od najvećih romantičara među horoskopskim znacima.

One često idealizuju partnera i dugo ignorišu probleme u vezi, verujući da ljubav može sve da popravi. Zbog svoje emotivnosti i empatije sklone su tome da partnerima stalno daju nove šanse.

Često pokušavaju da „spasu“ osobu koju vole, čak i kada svi oko njih vide da takav odnos nema budućnost.

Zbog toga Ribe neretko završavaju u vezama punim nesporazuma, emotivnih uspona i padova, kao i nejasnih granica.

Takođe, veoma teško puštaju ljude do kojih im je stalo, pa se često vraćaju bivšim partnerima ili ostaju u odnosima koji ih iscrpljuju mnogo duže nego što bi trebalo.

Ljubav im donosi i sreću i haos

I Škorpija i Ribe ulažu mnogo emocija u ljubavne odnose, zbog čega njihove veze često budu veoma intenzivne.

Ipak, kada pronađu partnera koji im pruža sigurnost, razumevanje i emotivnu stabilnost, sposobni su za izuzetno jake, verne i dugotrajne veze.