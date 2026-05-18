Tenzije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo su dostigle tačku usijanja nakon što je portparol iranske vojske Ebrahim Zolfagari zapretio da će sve američke vojne baze u južnom Persijskom zalivu biti „deaktivirane“, dok je aktuelni predsednik SAD Donald Tramp odgovorio oštrom porukom da za Teheran „vreme ističe“.

U objavi na društvenoj mreži Iks, Zolfagari je naveo da je mornarica Iranske revolucionarne garde tokom prethodna 24 sata sprečila prolazak brodova kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih energetskih ruta na svetu.

"U proteklih 24 sata mornarica IRGC-a nije dozvolila nijednom brodu da prođe kroz Ormuski moreuz. U bliskoj budućnosti sve američke vojne baze u južnom Persijskom zalivu biće deaktivirane", poručio je Zolfagari.

Kako je rekao, Iran će izgraditi "Novi poredak".

Prema informacijama koje prenose svetski mediji, iranske vlasti poslednjih nedelja dodatno pojačavaju vojno prisustvo u regionu Ormuskog moreuza, strateškog prolaza kroz koji prolazi veliki deo svetske trgovine naftom i gasom.

Agencija Reuters objavila je prethodnih dana da je Iran proširio definiciju svog operativnog područja u Ormuskom moreuzu i da taj prostor sada smatra mnogo širom zonom pod direktnom vojnom kontrolom.

Istovremeno, iranski vojni zvaničnici upozorili su da više neće dozvoljavati transport američkog naoružanja ka bazama u regionu preko ovog pomorskog koridora.

Dodatnu zabrinutost izazvala je i Zolfagarijeva tvrdnja da u poslednja 24 časa nijedan brod nije mogao da prođe kroz Ormuski moreuz, što je prenelo više regionalnih medija.

Sa druge strane, aktuelni predsednik SAD Donald Tramp uputio je ozbiljno upozorenje iranskom rukovodstvu putem platforme Truth Social.

"Za Iran vreme ističe i bolje im je da požure, brzo, ili od njih neće ostati ništa. Vreme je od presudnog značaja", napisao je Tramp.

Njegova poruka dolazi nakon što je odbacio najnoviji iranski predlog za nastavak pregovora i sporazuma, dok američka administracija paralelno pojačava pritisak na Teheran.

Više međunarodnih medija prenelo je da je Tramp poslednjih dana intenzivirao retoriku prema Iranu, upozoravajući na moguće nove posledice ukoliko pregovori definitivno propadnu.

Situacija dodatno komplikuje bezbednosne prilike na Bliskom istoku, posebno nakon nedavnih incidenata u Persijskom zalivu i napada dronovima u regionu UAE, za koje pojedini zvaničnici optužuju Iran ili njegove saveznike.