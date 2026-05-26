Sekretar Saveta bezbednosti Rusije, Sergej Šojgu, poslao je oštru poruku zapadnim zemljama tokom sastanka na sastanku Odbora sekretara saveta bezbednosti Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB).. Šojgu je istakao da će nedavna uspešna ispitivanja ruske interkontinentalne balističke rakete Sarmat, kao i vojne vežbe nuklearnih snaga održane prošle nedelje, delovati kao poziv na buđenje za zapadne vojne stratege, piše TASS.

- Uveren sam da će uspešna ispitivanja balističke rakete Sarmat ohladiti žar zapadnih stratega. Ovo će ih naterati da trezveno sagledaju potencijalne posledice svoje nepromišljene politike prema Rusiji i njenim saveznicima - rekao je Šojgu, a njegove ključne izjave prenela je ruska državna agencija TASS.

NATO kao glavna pretnja i „militarističko ludilo“

Šojgu je upozorio na brzo pogoršanje globalne bezbednosne situacije, naglašavajući da se pored postojećih izazova, stalno pojavljuju nove pretnje unutar zone odgovornosti ODKB-a. Prema njegovim rečima, tenzije su posebno izražene duž zapadnih granica saveza, a kao glavnog krivca je ukazao na Severnoatlantski savez.

- Glavna pretnja dolazi od NATO-a i zemalja članica iz takozvane „civilizovane Evrope“, koja je trenutno zahvaćena revanšističkim i militarističkim ludilom, rekao je bivši ruski ministar odbrane.

Dodao je da Moskva i njeni saveznici pažljivo prate i analiziraju rizike koji proizilaze iz sve većeg broja vojnih vežbi NATO-a, jačanja vojnih kapaciteta, širenja infrastrukture i intenziviranja obaveštajnih aktivnosti na zapadnim granicama.

