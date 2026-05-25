Indijske rafinerije povećale su uvoz nafte iz Latinske Amerike i Afrike nakon poremećaja u isporukama sa Bliskog istoka izazvanih ratom Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana i ograničenjima pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

Prema podacima trgovinskih izvora i analitičke kompanije Kpler, Indija je tokom aprila i maja povećala kupovinu nafte iz Venecuele, Brazila, Angole i Nigerije kako bi nadoknadila smanjene isporuke iz regiona Persijskog zaliva, preneo je Rojters.

Indija, treći najveći svetski uvoznik nafte, tradicionalno najveći deo sirove nafte nabavlja sa Bliskog istoka, ali su ratna dešavanja i poremećaji u transportu primorali rafinerije da diversifikuju izvore snabdevanja.

Istovremeno, Nju Delhi je nastavio kupovinu ruske nafte, iako je njen udeo u ukupnom uvozu pao sa gotovo 50 odsto na oko 35 procenata.

Indija je u aprilu uvozila oko 4,57 miliona barela nafte dnevno, što je približno isti nivo kao u martu, ali znatno manje nego godinu dana ranije.

Uvoz iz Ujedinjenih Arapskih Emirata značajno je porastao tokom aprila, dok je uvoz iz Saudijske Arabije ostao stabilan.

Analitičari navode da su UAE i Saudijska Arabija trenutno među retkim proizvođačima iz Persijskog zaliva koji mogu da izvoze naftu alternativnim pravcima, mimo Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih energetskih koridora.