Poslednjeg dana maja očekuje nas redak astralni fenomen poznat kao Plavi pun Mesec – drugi pun Mesec u istom kalendarskom mesecu, koji se pojavljuje tek jednom u nekoliko godina.

Iako Mesec tada neće zaista promeniti boju, u astrologiji ovaj događaj ima veoma snažnu simboliku. Smatra se periodom zatvaranja važnih životnih ciklusa, velikih razjašnjenja i trenutaka kada skrivene istine izlaze na površinu.

Astrolozi veruju da energija Plavog punog Meseca donosi svojevrsno „resetovanje“ – završetak jednog poglavlja i početak unutrašnjih promena koje više nije moguće ignorisati.

Ovan

Pun Mesec aktivira vaše polje komunikacije i važnih odluka. Posle perioda haosa i ubrzanog tempa, konačno ćete jasnije sagledati šta vam je zaista prioritet.

Mogući su važni razgovori ili informacije koje će promeniti vaš pogled na određenu situaciju. Savet za Ovnove jeste da ne reaguju impulsivno.

Bik

Kod Bikova fokus prelazi na finansije, sigurnost i osećaj stabilnosti. Mnogi će shvatiti da ih određene navike ili troškovi iscrpljuju više nego što su mislili.

Moguće su promene vezane za novac, ali i prilika da konačno uvedete red u svoje finansije.

Blizanci

Blizanci će energiju ovog Meseca osetiti posebno snažno. Mnogi pripadnici znaka imaće utisak da se njihov životni pravac menja iz korena.

Iako će se pojaviti osećaj zbunjenosti i nesigurnosti, upravo taj period donosi početak velike lične transformacije.

Rak

Rakove očekuje emotivno razjašnjenje. Potisnute emocije, stara sećanja i nerešene situacije mogu ponovo isplivati na površinu.

Intuicija će biti veoma izražena, pa je važno da slušate sebe i odmorite se od svega što vas emocionalno opterećuje.

Lav

Za Lavove ovaj period donosi testiranje prijateljstava i odnosa sa ljudima iz okruženja.

Neko bi mogao pokazati svoje pravo lice, zbog čega ćete jasnije videti ko vam zaista odgovara, a ko više ne pripada vašem životu.

Devica

Device očekuju promene na poslovnom planu. Mogući su važni razgovori, nove odluke ili potpuno drugačiji pravac kada je karijera u pitanju.

Pritisak koji osećate zapravo vas tera da promenite ono što već dugo ne funkcioniše.

Vaga

Kod Vaga se javlja snažna potreba za promenom i izlaskom iz rutine. Mnogi će poželeti putovanja, nova iskustva ili drugačiji pogled na život.

Ipak, astrolozi upozoravaju da ne donosite nagle odluke samo iz želje za bekstvom.

Škorpija

Škorpije ulaze u jedan od najintenzivnijih perioda ove godine.

Tajne, potisnute emocije i nerešeni odnosi sada dolaze u prvi plan. Iako će neke istine biti bolne, upravo one mogu doneti veliko unutrašnje oslobađanje.

Strelac

Partnerski odnosi biće glavna tema za Strelčeve.

Tokom ovog perioda jasno ćete videti ko vam pruža podršku, a ko vas emocionalno iscrpljuje. Iskren razgovor može promeniti mnogo toga.

Jarac

Jarčevi će morati da uspore tempo i više pažnje posvete zdravlju i svakodnevnim navikama.

Moguće su promene u rasporedu, poslovnim obavezama ili načinu života, a ključ će biti pronalaženje balansa.

Vodolija

Vodolijama Plavi pun Mesec donosi razjašnjenja u ljubavi i emotivnim odnosima.

Neke sentimentalne situacije konačno će postati jasnije, a moguće je i novo poznanstvo koje će probuditi snažne emocije.

Ribe

Kod Riba fokus prelazi na porodicu, dom i unutrašnji mir.

Mnogi će shvatiti da više ne žele da nose tuđe probleme i terete. Važni razgovori u porodici mogli bi da promene atmosferu i donesu emotivno olakšanje.