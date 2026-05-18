Sankcionisani tanker za tečni naftni gas (TNG) uspešno je utovario TNG na iranskom ostrvu Harg 16. maja i neprimetno se provukao kroz blokadu američke mornarice, prema podacima firme za praćenje tankera TankerTrackers.

Brod se poslednji put pojavio na sistemu atuomatske identifikacije (AIS) pre skoro dve nedelje kod obale Indije, pre nego što je nestao, prenosi Al Džazira.

Satelitski snimci sa ESA Kopernikus Sentinel-2 potvrdili su utovar na iranskom ostrvu.

Ostrvo Harg predstavlja glavno čvorište za izvoz iranske sirove nafte i gasa i ranije je bilo jedna od ključnih tačaka američke pomorske blokade.

