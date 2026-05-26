Tramp često sebe prikazuje kao energičnijeg i fizički spremnijeg od bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, koji je prošle godine napustio funkciju u 82. godini, prenosi Rojters.

Ipak, kako navodi agencija, nedavne fotografije na kojima se vidi osip na vratu i promena boje kože dodatno su podstakla pitanja o Trampovom zdravstvenom stanju, nakon slika iz jula 2025. na kojima se vide otečeni zglobovi i modrica na ruci prekrivena šminkom.

Donald Tramp, koji je rođen 14. juna 1946. godine, postao je najstarija osoba koja je preuzela predsedničku funkciju kada je započeo svoj drugi mandat u januaru 2025.

On i dalje ima aktivan raspored igranja golfa, ali se našalio na račun nedostatka vežbanja tokom jednog događaja u Ovalnom kabinetu, gde je ministar zdravlja Robert F. Kenedi Junior rekao da predsednik pređe oko 14,5 km svaki put kada igra golf.

"Kada ne koristim golf-kolica", rekao je Tramp.

Lekar Bele kuće Šon Barabela saopštio je da američki predsednik koristi uobičajenu kremu kao "preventivnu terapiju kože" za tretman osipa na vratu, ali nije naveo detalje o stanju koje se leči.

Nakon objava fotografija njegovih nogu i ruku, Barabela je ranije naveo da su promene benigne i da nema dokaza o dubokoj venskoj trombozi ili arterijskim oboljenjima.

Oticanje nogu, prema navodima Bele kuće, posledica je uobičajenog venskog stanja, dok je modrica na ruci nastala usled učestalih rukovanja, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Tramp je u oktobru prošle godine izjavio da je tog meseca obavio i magnetnu rezonancu, pri čemu Bela kuća nije želela da objavi dodatne detalje o razlogu snimanja.

Livit je tada navela da rezultati pokazuju "izuzetno dobro fizičko zdravlje" američkog predsednika.

Kasnije je sam predsednik SAD rekao novinarima da je magnenta rezonanca bila deo drugog lekarskog pregleda, dodajući da je to "uobičajeno" i da su rezultati bili "najbolji koje je njegov lekar ikada video".

Medicinski stručnjaci su, međutim, istakli da magnetna rezonanca obično nije deo rutinskog pregleda i da se koristi za detaljniju dijagnostiku.

U internom izveštaju nakon pregleda, Barabela je naveo da je srčana starost američkog predsednika merena putem EKG-a kao pokazatelj kardiovaskularnog zdravlja, približno 14 godina niža od njegove stvarne starosti.

Tramp se, takođe, suočio sa pitanjima nakon što je više puta viđen kako deluje pospano tokom sastanaka, uključujući i sednicu kabineta.

"Neki su rekli da sam zatvorio oči. Bilo je prilično dosadno. Nisam spavao, samo sam ih zatvorio jer sam hteo da se što pre završi", rekao je Tramp, prenosi Tanjug,

