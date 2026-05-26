Dovoljno je bilo nekoliko dinara, odlazak do trafike i omiljeni slatkiš koji vam popravi ceo dan.
A neki od njih danas imaju gotovo kultni status među generacijama odraslim na Balkanu.
Žvake u obliku cigareta
Ako ste kao dete hodali sa žvakom među prstima i glumili odrasle, onda sigurno pamtite čuvene žvake-cigarette.
Dolazile su u kutijicama koje su izgledale kao prave paklice cigareta, a ukus bi nestao posle nekoliko sekundi.
Ipak, tada nikoga nije bilo briga za to.
Pucketava čokolada koja je bila pravo čudo
Kada se pojavila čokolada koja pucketa u ustima, mnogima je to delovalo kao naučna fantastika.
Najpoznatija među njima bila je čuvena Pucko čokolada.
Dok se topila, sitne granule su počinjale da pucaju i stvaraju osećaj koji su deca tada doživljavala kao nešto potpuno neverovatno.
Krem u kantici sa vevericom
Ova kantica bila je nezaobilazan deo gotovo svake kuhinje.
A kada bi se krem pojeo, ambalaža je nastavljala život kao posuda za:
- brašno
- šećer
- zamrznutu hranu
Najveći „problem“ nastajao je kada bi krenula borba za beli deo krema.
Mnogi i danas pamte ozbiljne svađe braće i sestara oko toga ko će prvi zahvatiti baš taj deo.
Trouglasti sok koji je prskao na sve strane
Trouglasti tetrapak obeležio je školske dane čitave generacije.
Uz njega je uvek dolazila mala slamčica kojom je trebalo probušiti vrh pakovanja.
Ali gotovo svaki pokušaj završavao se:
- prosutim sokom
- flekama po majici
- haosom po školskoj klupi
Snoopy čokoladice i žvake u tubi
Mnogi i danas sa nostalgijom pominju male Snoopy čokoladice sa specifičnim punjenjem.
Tu su bile i čuvene žvake u tubi koje su izgledale kao pasta za zube.
Ružičasta smesa tek posle nekoliko sekundi pretvarala se u pravu žvaku, što je tada bilo pravo malo čudo za decu.
Nostalgija koja je preplavila internet
Priče o ovim slatkišima poslednjih godina masovno kruže društvenim mrežama.
Ljudi dele uspomene, fotografije i raspravljaju:
- koji slatkiš je bio najbolji
- šta bi voleli ponovo da probaju
- za čim najviše žale
Jer mnogi tvrde da ti ukusi nisu bili posebni samo zbog hrane — već zbog vremena u kojem su ih jeli.
