Dovoljno je bilo nekoliko dinara, odlazak do trafike i omiljeni slatkiš koji vam popravi ceo dan.

A neki od njih danas imaju gotovo kultni status među generacijama odraslim na Balkanu.

Žvake u obliku cigareta

Ako ste kao dete hodali sa žvakom među prstima i glumili odrasle, onda sigurno pamtite čuvene žvake-cigarette.

Dolazile su u kutijicama koje su izgledale kao prave paklice cigareta, a ukus bi nestao posle nekoliko sekundi.

Ipak, tada nikoga nije bilo briga za to.

Pucketava čokolada koja je bila pravo čudo

Kada se pojavila čokolada koja pucketa u ustima, mnogima je to delovalo kao naučna fantastika.

Najpoznatija među njima bila je čuvena Pucko čokolada.

Dok se topila, sitne granule su počinjale da pucaju i stvaraju osećaj koji su deca tada doživljavala kao nešto potpuno neverovatno.

Krem u kantici sa vevericom

Ova kantica bila je nezaobilazan deo gotovo svake kuhinje.

A kada bi se krem pojeo, ambalaža je nastavljala život kao posuda za:

brašno

šećer

zamrznutu hranu

Najveći „problem“ nastajao je kada bi krenula borba za beli deo krema.

Mnogi i danas pamte ozbiljne svađe braće i sestara oko toga ko će prvi zahvatiti baš taj deo.

Trouglasti sok koji je prskao na sve strane

Trouglasti tetrapak obeležio je školske dane čitave generacije.

Uz njega je uvek dolazila mala slamčica kojom je trebalo probušiti vrh pakovanja.

Ali gotovo svaki pokušaj završavao se:

prosutim sokom

flekama po majici

haosom po školskoj klupi

Snoopy čokoladice i žvake u tubi

Mnogi i danas sa nostalgijom pominju male Snoopy čokoladice sa specifičnim punjenjem.

Tu su bile i čuvene žvake u tubi koje su izgledale kao pasta za zube.

Ružičasta smesa tek posle nekoliko sekundi pretvarala se u pravu žvaku, što je tada bilo pravo malo čudo za decu.

Nostalgija koja je preplavila internet

Priče o ovim slatkišima poslednjih godina masovno kruže društvenim mrežama.

Ljudi dele uspomene, fotografije i raspravljaju:

koji slatkiš je bio najbolji

šta bi voleli ponovo da probaju

za čim najviše žale

Jer mnogi tvrde da ti ukusi nisu bili posebni samo zbog hrane — već zbog vremena u kojem su ih jeli.