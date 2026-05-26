Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a cena nafte Brent je ponovo porasla za skoro dva odsto pošto su vojni udari Sjedinjenih Američkih Država na jugu Irana zabrinuli investitore koji se nadaju mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana.

Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je porasla za 1,52 odsto na 92,439 dolara, a nafte Brent za 1,73 odsto na 98,887 dolara. Američka vojska je saopštila da je "izvela napade u samoodbrani na jugu Irana", ciljajući brodove koji su navodno pokušavali da postave mine, kao i lokacije za lansiranje raketa, prenosi CNBC.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je rekao da razgovori sa Iranom "lepo napreduju", ali je upozorio da bi Vašington mogao da nastavi vojnu akciju na Bliskom istoku ako pregovori propadnu.

Evropski fjučersi gasa za jun su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 45,790 evra za megavat-sat. Indeks Frankfurtske berze DAX je pao za 0,25 odsto na 25.340,63 poena, francuski CAC 40 za 0,29 odsto na 8.234,39 poena, moskovski MOEX za 0,36 odsto na 2.588,77 poena, dok je britanski FTSE 100 porastao za 0,76 odsto na 10.545,70 poena.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,16303 dolara. Cena zlata je pala na 4.532,41 dolar za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,3882 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak porastao za 0,58 odsto na 50.579,70 poena, S&P 500 za 0,37 odsto na 7.473,47 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 0,19 odsto na 26.343,97 poena.

Berze u Sjedinjenim Američkim Državama danas ponovo počinju sa radom nakon produženog vikenda i prazničnog obeležavanja Dana sećanja u ponedeljak.

