Više osoba poginulo je u napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuskog moreuza, preneli su danas iranski mediji.
Kako se navodi, napad američkih i izraelskih aviona se dogodio južno od iranskog ostrva Larak u Ormuskom moreuzu i tom prilikom ubijeno je nekoliko iranskih državljana, prenosi Fars.
Iranski SNN, pozivajući se na lokalne izvore, izvestio je da su živote izgubili Abas Eslami, Godrat Zarangari i Abdolreza Golzari.
Prema pojedinim nepotvrđenim izveštajima, četiri osobe poginule su u napadima, prenosi Tanjug.
Ranije pokrenut "napad samoodbrane" na južni Iran
Podesetimo, Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele "napade samoodbrane", koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuskog moreuza.
"Američke snage su danas izvele napade u samoodbrani na jugu Irana kako bi zaštitile naše trupe od pretnji koje predstavljaju iranske snage", rekao je portparol Centralne komande američke vojske Timoti Hokins za Si-En-En u saopštenju, kao odgovor na pitanje da prokomentariše eksplozije koje su se dogodile oko Ormuskog moreuza.
On je kazao da su među metama američke vojske bila "mesta za lansiranje raketa i iranski čamci koji su pokušavali da postave mine".
"Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država nastavlja da brani naše snage, koristeći uzdržanost tokom tekućeg primirja", dodao je Hokins.
Prve snimka napada možete pogledati u našem BLOGU UŽIVO.
BONUS VIDEO
Komentari (0)