Podesetimo, Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele "napade samoodbrane", koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuskog moreuza.

"Američke snage su danas izvele napade u samoodbrani na jugu Irana kako bi zaštitile naše trupe od pretnji koje predstavljaju iranske snage", rekao je portparol Centralne komande američke vojske Timoti Hokins za Si-En-En u saopštenju, kao odgovor na pitanje da prokomentariše eksplozije koje su se dogodile oko Ormuskog moreuza.

On je kazao da su među metama američke vojske bila "mesta za lansiranje raketa i iranski čamci koji su pokušavali da postave mine".

"Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država nastavlja da brani naše snage, koristeći uzdržanost tokom tekućeg primirja", dodao je Hokins.

