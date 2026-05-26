Ipak, na društvenim mrežama ponovo se širi jednostavan trik za koji cvećari i ljubitelji biljaka tvrde da može značajno produžiti svežinu buketa.

Potrebna je samo jedna stvar koju većina ljudi već ima kod kuće:

aspirin

Kako aspirin utiče na cveće?

Stručnjaci objašnjavaju da aspirin sadrži acetilsalicilnu kiselinu koja povećava kiselost vode u vazi.

Zbog toga stabljike lakše upijaju vodu, pa cveće sporije vene.

Pored toga, aspirin može pomoći i da se uspori razvoj bakterija koje:

izazivaju truljenje stabljika

stvaraju neprijatan miris vode

Kako se koristi ovaj trik?

Postupak je veoma jednostavan.

Dovoljno je:

usitniti jednu ili dve tablete aspirina

ubaciti ih u vodu u vazi

Stručnjaci savetuju da se voda menja svaka dva do tri dana i da se tada doda nova količina aspirina.

Važno je i pravilno sečenje stabljika

Cvećari preporučuju da stabljike uvek skraćujete ukoso.

Na taj način biljka lakše upija vodu i duže ostaje sveža.

Takođe, listove koji bi bili potopljeni u vodi treba ukloniti kako ne bi počeli da trule.

Jedna greška ubrzava venjenje buketa

Stručnjaci upozoravaju da buket nikako ne treba držati:

na direktnom suncu

pored radijatora

blizu izvora toplote

Toplota značajno ubrzava propadanje rezanog cveća.

Voće može uništiti buket mnogo brže nego što mislite

Mnogi ne znaju da voće tokom sazrevanja ispušta gas etilen koji može ubrzati venjenje cveća.

Zbog toga stručnjaci savetuju da vazu držite što dalje od:

banana

jabuka

drugog voća

Trik koji je ponovo postao viralan

Iako ovaj metod nije nov, poslednjih meseci ponovo je postao hit na društvenim mrežama.

Mnogi tvrde da im upravo aspirin pomaže da:

ruže duže ostanu otvorene

voda sporije postane mutna

buket izgleda sveže i nekoliko dana duže

Zbog toga se ovaj jednostavan kućni trik ponovo masovno deli među ljubiteljima cveća.