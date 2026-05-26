Ipak, na društvenim mrežama ponovo se širi jednostavan trik za koji cvećari i ljubitelji biljaka tvrde da može značajno produžiti svežinu buketa.
Potrebna je samo jedna stvar koju većina ljudi već ima kod kuće:
- aspirin
Kako aspirin utiče na cveće?
Stručnjaci objašnjavaju da aspirin sadrži acetilsalicilnu kiselinu koja povećava kiselost vode u vazi.
Zbog toga stabljike lakše upijaju vodu, pa cveće sporije vene.
Pored toga, aspirin može pomoći i da se uspori razvoj bakterija koje:
- izazivaju truljenje stabljika
- stvaraju neprijatan miris vode
Kako se koristi ovaj trik?
Postupak je veoma jednostavan.
Dovoljno je:
- usitniti jednu ili dve tablete aspirina
- ubaciti ih u vodu u vazi
Stručnjaci savetuju da se voda menja svaka dva do tri dana i da se tada doda nova količina aspirina.
Važno je i pravilno sečenje stabljika
Cvećari preporučuju da stabljike uvek skraćujete ukoso.
Na taj način biljka lakše upija vodu i duže ostaje sveža.
Takođe, listove koji bi bili potopljeni u vodi treba ukloniti kako ne bi počeli da trule.
Jedna greška ubrzava venjenje buketa
Stručnjaci upozoravaju da buket nikako ne treba držati:
- na direktnom suncu
- pored radijatora
- blizu izvora toplote
Toplota značajno ubrzava propadanje rezanog cveća.
Voće može uništiti buket mnogo brže nego što mislite
Mnogi ne znaju da voće tokom sazrevanja ispušta gas etilen koji može ubrzati venjenje cveća.
Zbog toga stručnjaci savetuju da vazu držite što dalje od:
- banana
- jabuka
- drugog voća
Trik koji je ponovo postao viralan
Iako ovaj metod nije nov, poslednjih meseci ponovo je postao hit na društvenim mrežama.
Mnogi tvrde da im upravo aspirin pomaže da:
- ruže duže ostanu otvorene
- voda sporije postane mutna
- buket izgleda sveže i nekoliko dana duže
Zbog toga se ovaj jednostavan kućni trik ponovo masovno deli među ljubiteljima cveća.
