Jedna osoba je prebačena u bolnicu, a oko 20 ljudi je prijavilo da im je loše nakon što je danas u Tokiju muškarac navodno prskao nepoznatu supstancu u blizini komercijalnog objekta u poslovnoj četvrti Ginza, saopštila je policija.
Hitan poziv zbog "oštrog mirisa" u tržnom kompleksu "Ginza šest" upućen je oko podneva po lokalnom vremenu, prenosi Kjodo.
Kako se navodi, izgleda da je muškarac već napustio mesto događaja, a policija traga za njim.
Incident se dogodio nedaleko od stanice tokijskog metroa, prenosi Tanjug.
BONUS VIDEO
Komentari (0)