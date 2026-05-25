Jedna osoba je prebačena u bolnicu, a oko 20 ljudi je prijavilo da im je loše nakon što je danas u Tokiju muškarac navodno prskao nepoznatu supstancu u blizini komercijalnog objekta u poslovnoj četvrti Ginza, saopštila je policija.

Hitan poziv zbog "oštrog mirisa" u tržnom kompleksu "Ginza šest" upućen je oko podneva po lokalnom vremenu, prenosi Kjodo.

Kako se navodi, izgleda da je muškarac već napustio mesto događaja, a policija traga za njim.

Incident se dogodio nedaleko od stanice tokijskog metroa, prenosi Tanjug.

