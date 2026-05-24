Policajci B.S. (33), I.A. (25) i K.M. (40), zaposleni u Policijskoj stanici Bileća, optuženi su za brutalno premlaćivanje i zlostavljanje sugrađanina D.J, a optužnicu protiv njih potvrdio je Osnovni sud u Trebinju.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju tereti ih za tešku telesnu povredu u sticaju s povredom ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja. Prema navodima optužnice, incident se dogodio 15. juna 2025. godine.

Sve je, kako se navodi, počelo kada su B.S. i I.A. u glavnoj ulici kod “Nestro pumpe” zaustavili D.J. nakon sajma održanog te večeri u Bileći, s namerom da ga podvrgnu alkotestiranju. Potom su ga službenim vozilom odveli u prostorije Policijske stanice Bileća, pri čemu mu je jedan od policajaca navodno pretio rečima:

– Sad ćeš ti da vidiš gore. Videćeš kad dođeš u stanicu.

Po dolasku u stanicu, policajci su ga uveli u dežurnu prostoriju i rekli mu:

– Nećeš ti odlučivati koji ćeš test da radiš.

Prema optužnici, D.J. je tada udario policajca B.S. u levu stranu lica, nakon čega su ga B.S. i I.A. počeli udarati pesnicama po glavi i telu, dok se pokušavao zaštititi rukama. Navodi se da je premlaćivanje trajalo nekoliko minuta te da su ga tukli i rukama i nogama, zbog čega je počeo da krvari iz nosa i brade.

Kada je rekao da će slučaj prijaviti tužilaštvu, jedan od policajaca ga je upitao:

– Je l’ politički?

Nakon toga su ga, prema navodima tužilaštva, ponovo tukli po glavi i telu sve dok nije pao s klupe.

Oštećeni je potom rekao da mu je slomljena noga, nakon čega su B.S. i I.A. izašli iz prostorije. Tada mu je, kako stoji u optužnici, prišao K.M. i više puta ga udario zatvorenom pesnicom u glavu.

Sanitet Hitne pomoći Doma zdravlja Bileća kasnije je prevezao povređenog u Dom zdravlja, gde su mu konstatovane teške telesne povrede. Među njima su višestruki prelomi nosnih kostiju, krvni podlivi ispod očiju i prelom kostiju leve potkolenice.

