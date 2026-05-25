Na beogradskim pijacama konačno su stigle malo lepše vesti za kupce - cene jagoda polako padaju, a pojavile su se i prve ozbiljnije količine trešanja. Iako su početkom proleća mnogi ostajali u šoku kada vide cenu voća, situacija se sada menja, pa građani češće zastaju kod tezgi i kupuju makar po pola kilograma.

Na Kalenić pijaci, Zelenom vencu i Bajloniju ovih dana vlada prava gužva oko tezgi sa domaćim jagodama. Prodavci kažu da je ponuda mnogo bolja nego pre nekoliko nedelja, pa su i cene pristupačnije.

Kilogram jagoda trenutno se na većini beogradskih pijaca kreće između 400 i 600 dinara, dok se na pojedinim tezgama mogu naći i skuplje domaće sorte koje idu i do 700 dinara.

Kupci uglavnom pazare manje količine, ali prodavci tvrde da je interesovanje mnogo veće nego tokom aprila, kada su prve jagode koštale i preko 1.000 dinara za kilogram.

„Sad već ljudi kupuju po kilogram, ranije su uzimali samo jednu korpicu da deca probaju“, kaže jedna prodavačica sa Kalenića.

Trešnje su i dalje skuplje od jagoda, ali i kod njih polako dolazi do pada cena. Na beogradskim pijacama kilogram trenutno košta od 800 do 1.500 dinara, u zavisnosti od sorte i porekla. Na Kalenić pijaci cene idu i do 2.000 dinara za najkrupnije i najlepše trešnje.

Prodavci očekuju da će već početkom juna cene dodatno pasti, jer tek stižu veće količine domaćeg voća iz Srbije.

„Kad krene prava sezona, biće mnogo povoljnije. Ovo sada je tek početak ozbiljne berbe“, objašnjavaju trgovci.

Na pijacama se već oseća i dolazak leta, pa su se pojavile prve kajsije, domaći paradajz, mladi krompir i lubenice iz uvoza. Prodavci tvrde da bi i lubenice uskoro mogle da pojeftine kada stigne domaća roba.

Građani ipak priznaju da voće i dalje kupuju oprezno.

„Trešnje su prelepe, ali ih uzmem po 200 grama, više ne mogu da priuštim“, kaže jedna penzionerka na Zelenom vencu.

Ipak, posle talasa paprenih cena sa početka proleća, mnogi kažu da je konačno lakše prići tezgi bez straha da će račun biti kao za ozbiljan ručak.