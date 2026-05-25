Finski predsednik Aleksandar Stub bi mogao da predstavlja Evropu u mirovnim pregovorima o Ukrajini to od njega bude zatraženo, rekao je finskoj televizijskoj stanici Yle 24. maja, piše Kijev independent (Kyiv Independent).

"Ako vas pitaju da li ćete predstavljati Evropu, verovatno je reč o nečemu na šta ne možete negativno da odgovorite", rekao je Stub u intervjuu.

Poslednjih dana sve su veće spekulacije da bi Evropa mogla da sedne za pregovarački sto između Ukrajine i Rusije, u vreme kada su pregovori uz posredovanje SAD zastali.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha rekao je za Politico u intervjuu objavljenom 11. maja da je Ukrajina zatražila pomoć od Evrope u procesu pregovora o prekidu vatre koji bi obuhvatio aerodrome.

"Verovatno nam je potrebna nova uloga za Evropu u mirovnim naporima", rekao je Sibiha na marginama sastanka ministara spoljnih poslova EU u Briselu.

Putinov predlog

U međuvremenu, ruski predsednik Vladimir Putin je 9. maja izjavio da bi bivši nemački kancelar Gerhard Šreder mogao da bude evropski posrednik u mirovnim pregovorima za okončanje sukoba u Ukrajini.

Međutim, nemački zvaničnici su navodno odbacili mogućnost da Šreder predstavlja Evropu u takvim pregovorima. Bivši kancelar se široko smatra političarem koji uživa bliske veze sa Putinom i ruskim zvaničnicima.

Putinov predlog nije verodostojan jer Rusija nije promenila svoje uslove za okončanje rata, rekao je neimenovani nemački zvaničnik za Rojters.

U intervjuu, 24. maja, Štub je naglasio da mirovni pregovori mogu da počnu tek kada se Rusija obaveže na prekid vatre sa Ukrajinom.

