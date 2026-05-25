Zoran iz Bariča zakopao nekoliko semenki iz radoznalosti: Danas mu u dvorištu raste prava egzotika

Zoran Pavlović iz Bariča godinama u svom dvorištu gaji nesvakidašnje biljke i voće

Autor:  Slobodanka Ćorić
25.05.2026.11:03
Zoran iz Bariča zakopao nekoliko semenki iz radoznalosti: Danas mu u dvorištu raste prava egzotika
 Kad je iz radoznalosti zakopao nekoliko plodova koje mu je doneo prijatelj iz Kanade, nije ni slutio šta će izrasti u njegovom dvorištu. Danas kod Zorana Pavlovića iz Bariča raste prava mala botanička bašta puna egzotičnih biljaka koje retko ko viđa u Srbiji.

Na njegovom imanju mogu se pronaći pekan orah, godži bobice, habanero paprike, batat, kivano, sibirski kivi, pa čak i dragon fruit – poznato zmajevo voće koje uspeva uglavnom u tropskim krajevima.

– Drug mi je doneo nekoliko plodova, čisto da probamo kakvi su. Svideli su nam se, pa sam iz radoznalosti nekoliko komada zakopao u žardinjeru da vidim hoće li nešto da nikne. Na moje iznenađenje, niklo ih je nekoliko – ispričao je Zoran za RTV Mag.

Danas to drvo izgleda impresivno, a ove godine očekuje i mnogo više plodova nego ranije.

Ipak, upozorava da pekan orah ne treba saditi blizu kuće jer razvija izuzetno jako korenje.

– Mora daleko od objekata, najmanje desetak metara. Ja sam ga namerno posadio na delu placa gde je klizište, jer njegovo korenje dodatno učvršćuje zemljište – objašnjava on.

Posebnu pažnju privlači i kaktus koji daje dragon fruit, voće koje se najčešće uzgaja u Južnoj Americi i Aziji. Zoran ga tokom zime čuva u zatvorenom prostoru, a čim otopli iznosi ga napolje.

– To je tropska biljka i traži posebne uslove, ali lepo napreduje. Nadam se da ću uskoro dobiti i prvi plod – kaže kroz osmeh.

Osim egzotičnih biljaka, u njegovoj bašti uspevaju i mladi luk, paradajz, zelena salata, grašak i batat krompir koji godinama daje ogromne plodove.

– Jedne godine imali smo batat težak više od četiri kilograma – priča Zoran.

Sve biljke uzgaja organski, bez agresivnih preparata, a tajna je u domaćem kompostu koji pravi od trave, lišća i biljnih ostataka.

– Ljudi bacaju ili pale travu i granje, a to je pravo blago za zemlju. Kad sazri preko zime, dobije se prirodno đubrivo bolje od mnogih kupovnih – kaže on.

Njegovo dvorište danas izgleda kao spoj domaće bašte i tropske oaze, a mnogi prolaznici zastanu da pitaju kakvo je to neobično drvo koje raste usred Bariča.

 

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

Dvorište vam je stalno mokro i smrdi? Stručnjaci tvrde da ovo drvo može rešiti vlagu bez skupih pumpi
Dvorište vam je stalno mokro i smrdi? Stručnjaci tvrde da ovo drvo može rešiti vlagu bez skupih pumpi

Dirljiva scena raznežila ljude na mrežama Pas neočekivano pronašao prijatelja u dvorištu - sada su nerazdvojni
Dirljiva scena raznežila ljude na mrežama Pas neočekivano pronašao prijatelja u dvorištu - sada su nerazdvojni

Žena prodala kuću, ali ne odustaje od dvorišta: Redovno obilazi biljke, ne obazire se na novog vlasnika
Žena prodala kuću, ali ne odustaje od dvorišta: Redovno obilazi biljke, ne obazire se na novog vlasnika

Zmije ne dolaze slučajno: Ove stvari oko kuće ih privlače kao magnet - odmah ih uklonite iz dvorišta!
Zmije ne dolaze slučajno: Ove stvari oko kuće ih privlače kao magnet - odmah ih uklonite iz dvorišta!

Automobil udario u kuću i završio u dvorištu! Prvi snimci nesvakidašnje nesreće u Novoj Varoši (FOTO)
Automobil udario u kuću i završio u dvorištu! Prvi snimci nesvakidašnje nesreće u Novoj Varoši (FOTO)

„Da li dete spremate za peticu ili za život?" Pedagog Jelena Đogić upozorava šta će deci zaista biti potrebno u budućnosti

Pohvalila se burmom posle tajnog venčanja: Snaja Donalda Trampa sve raznežila porukom

Ljudi na mrežama besni zbog porodične nepravde: "Bratu kupuju stan, a meni su rekli: 'Ti ćeš se udati'"
Ljudi na mrežama besni zbog porodične nepravde: "Bratu kupuju stan, a meni su rekli: 'Ti ćeš se udati'"

Grubi peškiri će biti mekani kao paperje – hotelski trik od 50 dinara i 2 prirodna sastojka

Najčudnije srpske rečenice: Stranci ovo nikada neće razumeti

Švedski način čišćenja kuće osvaja svet: Biće uredna i blistava svakog dana

Srpsko-bosanska svadba oduševila region: Ore se trubači, vijore se zastave, Balkanci u transu slave ljubav
Srpsko-bosanska svadba oduševila region: Ore se trubači, vijore se zastave, Balkanci u transu slave ljubav

Region u neverici gleda snimak: Svi plaču od smeha zbog neobičnog vozila u Herceg Novom - ovako nešto još nije viđeno
Region u neverici gleda snimak: Svi plaču od smeha zbog neobičnog vozila u Herceg Novom - ovako nešto još nije viđeno

Novi Yugo vraća se na velika vrata: Cena će oduševiti vozače, a potrošnja zvuči kao naučna fantastika
Novi Yugo vraća se na velika vrata: Cena će oduševiti vozače, a potrošnja zvuči kao naučna fantastika

Zaboravite skup sat i automobil: Danas se po ovome prepoznaje uspešan muškarac

„Sin (3) histeriše i vrišti jer mu ne dam crtani","Moj lupa glavom o beton" – Mamama u muci javio se i vaspitač

„Da li dete spremate za peticu ili za život?" Pedagog Jelena Đogić upozorava šta će deci zaista biti potrebno u budućnosti

Epilog horor scena u Kragujevcu: Radnički ostao bez trenera

Pohvalila se burmom posle tajnog venčanja: Snaja Donalda Trampa sve raznežila porukom

UŽIVOROLAN GAROS Čudne stvari se dešavaju u Parizu, Srbin rešio da otvori dušu o svemu

Ljudi na mrežama besni zbog porodične nepravde: "Bratu kupuju stan, a meni su rekli: 'Ti ćeš se udati'"

Grubi peškiri će biti mekani kao paperje – hotelski trik od 50 dinara i 2 prirodna sastojka

Najčudnije srpske rečenice: Stranci ovo nikada neće razumeti

Strašna procena predsednika Srbije se obistinila, a sada je izneo novu: Za dve nedelje počinje užas!

Željko Mitrović pocepao ugovor sa Karleušom: Jedan papir bio je sporan, ovo je razlog

Sarapa razvezao o otkazima na Pinku! O Mitroviću rekao jedno

Voditelj dobio otkaz na RTS-u Šminkerka mu saopštila da izađe na vrata Javnog servisa

Kraj koji niko nije očekivao! Anastasija potvrdila, a on se oglasio zvaničnim saopštenjem za javnost

"Čuo se tresak, pa plač, zatreslo se sve!" Žena koja je bila u zgradi u koju se zakucao tramvaj progovorila za Alo! o nezgodi (FOTO/VIDEO)
"Čuo se tresak, pa plač, zatreslo se sve!" Žena koja je bila u zgradi u koju se zakucao tramvaj progovorila za Alo! o nezgodi (FOTO/VIDEO)

Tramvaj iskočio iz šina na Dorćolu i udario u zgradu! Ima povređenih (FOTO/VIDEO)
Tramvaj iskočio iz šina na Dorćolu i udario u zgradu! Ima povređenih (FOTO/VIDEO)

"Čula sam jak udarac, prasak i jaukanje!" Nove informacije i slike teške nezgode na Dorćolu, tramvaj se zakucao u zgradu (FOTO)
"Čula sam jak udarac, prasak i jaukanje!" Nove informacije i slike teške nezgode na Dorćolu, tramvaj se zakucao u zgradu (FOTO)

Isplivao snimak haos iz Podgorice: Riki Martin pogođen suzavcem, panično beži sa bine i traži sklonište (VIDEO)
Isplivao snimak haos iz Podgorice: Riki Martin pogođen suzavcem, panično beži sa bine i traži sklonište (VIDEO)

Blokaderi radnicima stavljali nož pod grlo! Huligani s obeležjima „studenti pobeđuju" pravili haos posle skupa na Slaviji
Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,77
USD USD 100,78 101,08 101,38
CAD CAD 73,07 73,29 73,51
AUD AUD 71,96 72,18 72,4
GBP GBP 135,32 135,72 136,13
CHF CHF 128,15 128,53 128,92

