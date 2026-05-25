Na njegovom imanju mogu se pronaći pekan orah, godži bobice, habanero paprike, batat, kivano, sibirski kivi, pa čak i dragon fruit – poznato zmajevo voće koje uspeva uglavnom u tropskim krajevima.

– Drug mi je doneo nekoliko plodova, čisto da probamo kakvi su. Svideli su nam se, pa sam iz radoznalosti nekoliko komada zakopao u žardinjeru da vidim hoće li nešto da nikne. Na moje iznenađenje, niklo ih je nekoliko – ispričao je Zoran za RTV Mag.

Danas to drvo izgleda impresivno, a ove godine očekuje i mnogo više plodova nego ranije.

Ipak, upozorava da pekan orah ne treba saditi blizu kuće jer razvija izuzetno jako korenje.

– Mora daleko od objekata, najmanje desetak metara. Ja sam ga namerno posadio na delu placa gde je klizište, jer njegovo korenje dodatno učvršćuje zemljište – objašnjava on.

Posebnu pažnju privlači i kaktus koji daje dragon fruit, voće koje se najčešće uzgaja u Južnoj Americi i Aziji. Zoran ga tokom zime čuva u zatvorenom prostoru, a čim otopli iznosi ga napolje.

– To je tropska biljka i traži posebne uslove, ali lepo napreduje. Nadam se da ću uskoro dobiti i prvi plod – kaže kroz osmeh.

Osim egzotičnih biljaka, u njegovoj bašti uspevaju i mladi luk, paradajz, zelena salata, grašak i batat krompir koji godinama daje ogromne plodove.

– Jedne godine imali smo batat težak više od četiri kilograma – priča Zoran.

Sve biljke uzgaja organski, bez agresivnih preparata, a tajna je u domaćem kompostu koji pravi od trave, lišća i biljnih ostataka.

– Ljudi bacaju ili pale travu i granje, a to je pravo blago za zemlju. Kad sazri preko zime, dobije se prirodno đubrivo bolje od mnogih kupovnih – kaže on.

Njegovo dvorište danas izgleda kao spoj domaće bašte i tropske oaze, a mnogi prolaznici zastanu da pitaju kakvo je to neobično drvo koje raste usred Bariča.