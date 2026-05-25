Na njegovom imanju mogu se pronaći pekan orah, godži bobice, habanero paprike, batat, kivano, sibirski kivi, pa čak i dragon fruit – poznato zmajevo voće koje uspeva uglavnom u tropskim krajevima.
– Drug mi je doneo nekoliko plodova, čisto da probamo kakvi su. Svideli su nam se, pa sam iz radoznalosti nekoliko komada zakopao u žardinjeru da vidim hoće li nešto da nikne. Na moje iznenađenje, niklo ih je nekoliko – ispričao je Zoran za RTV Mag.
Danas to drvo izgleda impresivno, a ove godine očekuje i mnogo više plodova nego ranije.
Ipak, upozorava da pekan orah ne treba saditi blizu kuće jer razvija izuzetno jako korenje.
– Mora daleko od objekata, najmanje desetak metara. Ja sam ga namerno posadio na delu placa gde je klizište, jer njegovo korenje dodatno učvršćuje zemljište – objašnjava on.
Posebnu pažnju privlači i kaktus koji daje dragon fruit, voće koje se najčešće uzgaja u Južnoj Americi i Aziji. Zoran ga tokom zime čuva u zatvorenom prostoru, a čim otopli iznosi ga napolje.
– To je tropska biljka i traži posebne uslove, ali lepo napreduje. Nadam se da ću uskoro dobiti i prvi plod – kaže kroz osmeh.
Osim egzotičnih biljaka, u njegovoj bašti uspevaju i mladi luk, paradajz, zelena salata, grašak i batat krompir koji godinama daje ogromne plodove.
– Jedne godine imali smo batat težak više od četiri kilograma – priča Zoran.
Sve biljke uzgaja organski, bez agresivnih preparata, a tajna je u domaćem kompostu koji pravi od trave, lišća i biljnih ostataka.
– Ljudi bacaju ili pale travu i granje, a to je pravo blago za zemlju. Kad sazri preko zime, dobije se prirodno đubrivo bolje od mnogih kupovnih – kaže on.
Njegovo dvorište danas izgleda kao spoj domaće bašte i tropske oaze, a mnogi prolaznici zastanu da pitaju kakvo je to neobično drvo koje raste usred Bariča.
