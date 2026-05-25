Premijer Izraela Benjamin Netanjahu saopštio je danas da je dobio uveravanja od predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da će iranski nuklearni program biti u potpunosti demontiran, kao i da će Izrael zadržati slobodu delovanja protiv vojnih pretnji u okviru bilo kakvog sporazuma sa Iranom.

Netanjahu je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je sa Trampom razgovarao o memorandumu o razumevanju koji bi omogućio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kao i o predstojećim pregovorima o konačnom sporazumu o iranskom nuklearnom programu.

"Saglasili smo se da svaki konačan sporazum sa Iranom mora da eliminiše nuklearnu opasnost", naveo je Netanjahu, dodajući da to podrazumeva "demontažu iranskih postrojenja za obogaćivanje uranijuma i uklanjanje obogaćenog nuklearnog materijala sa teritorije Irana", preneo je Tajms of Izrael.

On je istakao da je Tramp ponovio pravo Izraela da se brani od pretnji "na svim frontovima, uključujući Liban".

Netanjahu je dodao da je zahvalio Trampu na, kako je naveo, "nepokolebljivoj posvećenosti bezbednosti Izraela".

Kako se navodi, Iran je odbio da pitanje nuklearnog programa bude obuhvaćeno memorandumom o razumevanju i spreman je da o tome razgovara tek u okviru pregovora o konačnom sporazumu.

Prema ranijim informacijama, početni prekid vatre u trajanju od 60 dana trebalo je da uključi i primirje sa libanskim Hezbolahom, koji ima podršku Irana.