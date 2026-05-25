Britanija uživa u vrućem talasu vrućine, a vreli majski dugi vikend pokreće s*** bum, piše Dejli star.

U ponedeljak se očekuje da će Velika Britanija biti toplija od Sahare, a očekuje se da će živa dostići 34°C, time će oboriti rekord svih vremena od 32,8°C za proleće u maju postavljen 1944. godine, prenosi brtanski medij.

Tople noći od 20°C znače da će odrasli poludeti u spavaćoj sobi, imajući dve dodatne s**** sesije.

Stručnjak za veze Lusi Beresford rekla je: „Ljudi će imati više s***ualne aktivnosti sada i u narednim danima.

- Sa temperaturama koje iznenada porastu na ranih 30°C, ljudi nose manje odeće, osećaju se spontano i razigrano i uživaju u hormonima dobrog raspoloženja koji se oslobađaju uticajem sunca na kožu. I to je državni praznik, tako da ljudi ne rade i mogu da planiraju večernje aktivnosti zajedno, što je veoma uzbudljivo - rekla je ona.

Mlađi ljudi imaju s*** dva ili tri puta nedeljno u proseku, pokazuju YouGov ankete, ali s***ualna aktivnost naglo raste tokom toplog vremena, dodaje britanski medioj.

Kako s navodi u članku milioni Britanaca hrlili na plaže i u pabove da uživaju u suncu, dok su termometri skočili na 31°C.

- Očekuje se da će ponedeljak biti topliji nego u Laguatu, Alžir, gradu oazi u pustinji Sahara - navodi se u članku.

