Pevačica Dijana Janković, u javnosti poznatija kao Didi Janković, iznenadila je javnost odlukom da na prodaju stavi svoju luksuznu vilu na Vračaru, čija je vrednost procenjena na neverovatnih 3.000.000 evra.

Ova impresivna nekretnina u kojoj živi sa svojim bogatim suprugom predstavlja pravi raj luksuza – poseduje lift, nameštaj marke Fendi, Versače pločice i garderober vredan čak 200.000 evra.

Nekretnina se nalazi u mirnom delu Vračara, prostire se na tri sprata i obuhvata 500 kvadratnih metara stambenog prostora, dok samo garaža ima 120 kvadrata. Pevačica, međutim, priznaje da joj je luksuzni dom dosadio.

"Kuća mi je dosadila, već sam je i islikala i sve," izjavila je Didi Janković, a kao glavni razlog za potencijalnu prodaju navodi trajnu selidbu u Sjedinjene Američke Države.

Odlučila da napusti Srbiju zbog narušenog zdravlja

Pored želje da ostvari svoj američki san, Didi je priznala da ju je iscrpljujući tempo života koštao zdravlja.

-Mislim da sam se i razbolela jer sam previše putovala, ja sam prošle godine 25 puta dolazila iz Amerike u Srbiju, to je baš naporno - otkrila je pevačica.

Njoj je nedavno dijagnostikovan virus koji joj je zahvatio srce, a na pravu dijagnozu čekala je čak dva i po meseca, tokom kojih se borila sa teškim simptomima gušenja i otežanog hodanja.

-Sada je najbitnije da ozdravim, u narednih od tri do šest meseci ću sporije raditi jer mi treba vremena da se oporavim i onda neće moći baš sve tako brzo da se rešava - poručila je ona.

Ostvarenje američkog sna

Kako objašnjava, preseljenje "preko bare" olakšaće joj i karijeru. U Americi joj se nalazi ceo tim, menadžer i agenti, te uveliko planira kupovinu nove vile u Los Anđelesu ili Majamiju, zbog klime koja joj više odgovara. "Moje ostvarenje sna je što ću imati svoju kuću u Los Anđelesu," dodala je ona.

Iako traži basnoslovnih tri miliona evra za vilu u Beogradu, pevačica smatra da to "nije jača cifra s obzirom na to koliko je kuća luksuzna".

Ne žuri joj se sa prodajom, pa je istakla da vilu neće dati bilo kome, čak i ako se ne proda narednih pet godina. Didi je dodala i da ovo nije njena jedina nekretnina u Srbiji, te da će u domovinu i dalje dolaziti s vremena na vreme, ali da će joj baza definitivno postati Amerika.

