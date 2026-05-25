O tome izveštava Telegram kanal „Strana.ua“, pozivajući se na reči načelnika Koveljske regionalne administracije Andreja Čerena.

„Reč je o pograničnim teritorijama za koje se takođe razmatraju scenariji potpune evakuacije u slučaju pretnje na granici“, navodi se u tekstu.

Plan daljih aktivnosti nedavno je, prema ukrajinskim navodima, usaglašen na sastanku sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Navodi se da „nema panike“, ali je glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski ranije izjavio da je pretnja iz Belorusije realna, gde ruski Generalštab navodno planira ofanzivne operacije.

Zelenski je ranije izjavio da bi napad iz Belorusije na Ukrajinu mogao da usledi ne samo u Kijevskoj i Černigovskoj oblasti, već i u Volinskoj, kao i u Žitomirskoj i Rivnenskoj oblasti.

Zelenski je, prema navodima ukrajinskih medija, naložio Ministarstvu spoljnih poslova da traži načine pritiska na Minsk, dok je ukrajinska komanda počela prebacivanje dodatnih snaga na severni pravac.

U samom Minsku ove optužbe nazivaju podizanjem tenzija. Beloruski lider Aleksandar Lukašenko je više puta izjavio da republika nema nameru da se uključuje u sukob u Ukrajini.

„Što se tiče njegovih [predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog] izjava da će Belorusija biti uvučena u rat, upravo sam rekao: biće uvučena samo u jednom slučaju - ako bude izvršena agresija na našu teritoriju“, izjavio je Aleksandar Lukašenko.

Dodao je da za to nema nikakve potrebe, ni vojne ni civilne.

Za kružnu odbranu se takođe pripremaju i drugi regioni Ukrajine - u Višgorodskom rejonu Kijevske oblasti za izgradnju odbrambenih utvrđenja se izdvaja oko 11 milijardi grivni, a na jugu se slične mere sprovode u Odesi i okolini.

