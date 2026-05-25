Duboko ispod površine okeana, na mestima gde sunčeva svetlost nikada ne dopire, živi jedno od najneobičnijih stvorenja na planeti – riba udičarka, poznata i kao anglerfish ili riba pecač.

Poznata po zastrašujućem izgledu i svetlećem „mamcu“ kojim privlači plen, ova dubokomorska vrsta krije još bizarniju tajnu – njen način razmnožavanja spada među najčudnije u čitavom životinjskom svetu.

Ogromna razlika između mužjaka i ženke

Kod dubokomorskih vrsta udičarki razlika između mužjaka i ženki je ekstremna.

Ženke su znatno veće, aktivno love i poseduju karakterističnu svetleću bodlju kojom privlače plen u potpunom mraku okeana.

Mužjaci su, s druge strane, mnogo manji i nemaju sposobnost da love na isti način. Umesto toga, evolucija ih je prilagodila jednom zadatku – da pronađu ženku.

Mužjak se trajno zakači za ženku

Iako nemaju svetleći mamac, mužjaci imaju izuzetno razvijeno čulo mirisa koje im pomaže da u dubinama okeana pronađu ženku.

Kada je pronađe, mužjak se svojim sitnim i oštrim zubima zakači za njeno telo. Kod pojedinih vrsta tu počinje neverovatan proces – njihova tela se vremenom fizički spajaju.

Mužjak postepeno gubi sposobnost samostalnog života, a na kraju se njihov krvotok povezuje. Na taj način mužjak praktično postaje trajni „dodatak“ ženki i potpuno zavisi od nje za hranu i opstanak.

Ovaj neobičan fenomen poznat je kao seksualni parazitizam.

Zabeležen slučaj ženke sa osam mužjaka

Naučnici su zabeležili i ekstremne slučajeve u kojima je za jednu ženku bilo zakačeno čak osam mužjaka istovremeno.

Iako deluje kao neobična i jednostrana veza, mužjaci imaju ključnu ulogu u opstanku vrste jer ženki obezbeđuju stalan izvor sperme, omogućavajući joj da tokom života proizvodi oplođena jaja.

Ovakvo ponašanje postoji samo kod dubokomorskih vrsta

Ovaj ekstremni oblik razlike između polova javlja se uglavnom kod dubokomorskih vrsta udičarki, kojih postoji više od 300.

Kod drugih vrsta anglerfish riba mužjaci i ženke imaju sličniju veličinu i nakon parenja nastavljaju potpuno samostalan život.

U surovim uslovima dubokog okeana, gde su susreti između jedinki veoma retki, evolucija je očigledno pronašla potpuno jedinstveno rešenje za opstanak vrste.

(Blic)