Dan koji će drugi maturanti pamtiti samo po ludim proslavama, nekolicina mladića će pamtiti po brutalnom napadu, pišu hrvatski mediji.

Naime, kako su ispričali za hrvatske medije, u petak su ih tokom tradicionalnog okupljanja hrvatskih maturanata povodom završetka školovanjana u zagrebačkom Bundeku napala dvojica muškaraca, koji su jednom od mladića izbili zub bez ikakve provokacije, a drugom je lice prekriveno modricama od jakih udaraca u glavu.

- Sedeo sam na travi sa trojicom prijatelja i nepoznati muškarac je seo pored nas i počeo da pali kartonsku kutiju od pice. Ćutali smo jer nismo želeli probleme, ali onda je ustao i tražio do Noe pištolj na vodu - rekao je Ivano.

Međutim, Noa nije hteo da mu ga da.

- Čovek mu je uzeo pištolj iz ruku, počeo da prska okolo, a zatim je nekoliko puta prskao Nou u lice. Vratio mu je pištolj i tražio da ponovo. Noa je odbio da mu ga ponovo da, a čovek ga je ošamario, ali se okrznuo na pištolj, povredio i onda je poludeo. Ošamario je Nou još nekoliko puta, a zatim ga je šutnuo u lice - prisetio se Ivano.

Maturanti, koji su tada već bili na nogama, pokušali su da ga smire.

- Krenuo je ka Noi, a ja sam stao između njih. Smirio se na tri sekunde, a zatim je ponovo krenuo na njega - rekao je Ivano.

Odjednom je došao još jedan nepoznati čovek, za koga Ivano kaže da je očigledno bio prijatelj napadača.

-Pritrčao je i svom snagom udario Nou u lice. Neko me je gurnuo i jednom ili dvaput sam dobio udarac u glavu. Ne mogu da se tačno setim šta se dogodilo, ali su mi izbijena dva zuba - rekao je.

- Ispljunuo sam zube, rekao prijateljima da su mi zubi izbijeni i da moramo da se maknemo - dodao je.

Nakon napada, otišli ​​su do policajaca,

„Policija nam je rekla da idemo do hitne pomoći. Pregledan sam u Kliničkoj bolnici Dubrava i utvrđeno je da su mi zubi polomljeni - objasnio je Ivano.

Njegov prijatelj Noa je otišao u drugu bolnicu, ima modrice na licu i kaže da ga glava i dalje boli.

- Rekao mi je da je čovek pokušao da ga udari sa dve šake da mu probije bubne opne - napomenuo je.

Ivano je juče dao izjavu o incidentu i policiji. Kasnije su shvatili da su napadača, dok su se snimali pre napada, slučajno usnimili u pozadini.

"Bio je stariji, jači momak, nije bio učenik. Nije nosio majicu, niti znak srednje škole. Pitali smo ga šta tamo radi i koju školu je išao, a on je odgovorio da je školu davno završio - rekao je Ivano za hrvatske medije.

