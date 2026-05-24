Naoružani napadači upali su u subotu na hrišćansko molitveno okupljanje u saveznoj državi Kvara u srednjoj Nigeriji, ubili troje vernika i oteli najmanje 15 ljudi, objavila je policija, prenosi Anadolu.

Napadači su, prema navodima vlasti, upali na molitveno mjesto Ori-Oke Ajaiye u zajednici Ikiran tokom verskog okupljanja, otvorili vatru na okupljene i potom deo ljudi odveli u obližnju šumu.

Policija je saopštila da su bezbednosne snage raspoređene na području napada i da su pokrenute operacije potrage i spasavanja kako bi se pronašli oteti i identifikovali napadači.

Raste nasilje u državi Kvara

Napad dolazi usred pogoršanja bezbednosne situacije u delovima države Kvara, gde su poslednjih meseci sve češće otmice i oružani napadi.

Kvara se dugo smatrala jednom od mirnijih saveznih država Nigerije, ali poslednjih godina beleži porast nasilja, uključujući napade na verske zajednice i ruralna naselja.

