Američki Boing C-17A Gloubmaster III, koji je poletao iz Rumunije, izdao je signal za pomoć na nebu iznad Evrope, prema podacima Flightradar24 .

Napominje se da je avion emitovao kod za vanredne situacije Squawk 7700.

Kod 7700 je univerzalni transponderski kod koji piloti oglašavaju u slučaju opšte vanredne situacije tokom leta. Međutim, ne mora nužno da podrazumeva neposrednu pretnju od katastrofe, piše ruska agencija RIA Novosti.