 
Američki Boing C-17A Gloubmaster III, koji je poletao iz Rumunije, izdao je signal za pomoć na nebu iznad Evrope, prema podacima Flightradar24 .
Boing C-17A Gloubmaster III je transportni avion. Prema dostupnim podacima, poleteo je iz Rumunije .
 
Napominje se da je avion emitovao kod za vanredne situacije Squawk 7700.
 
Kod 7700 je univerzalni transponderski kod koji piloti oglašavaju u slučaju opšte vanredne situacije tokom leta. Međutim, ne mora nužno da podrazumeva neposrednu pretnju od katastrofe, piše ruska agencija RIA Novosti.

C-17 je teški vojni transportni četvoromotorni avion metalne konstrukcije, projektovan za potrebe oružanih snaga SAD u periodu od 1980. do 1990. godine na osnovu aviona Makdonel Daglas YC-15. Proizvodila ga je firma Makdonel Daglas (McDonnell Douglas), a od maja 1997. ga proizvodi Boing. Proizvodnja još traje. Avion C-17 je prevashodno vojni transportni avion i uglavnom je korišćen za tu namenu. Njime su opremljene oružane snaga SAD, Velike Britanije, Kanade, Australije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i udružene zemlje NATO alijanse.

BONUS VIDEO

1