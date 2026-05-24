Francuski predsednik Emanuel Makron u telefonskom razgovoru u petak upozorio je beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da ne pojačava umešanost svoje zemlje u ruski rat protiv Ukrajine.

Do poziva, za koji beloruski državni mediji tvrde da ga je inicirala francuska strana, dolazi usred sve glasnijih nagađanja da bi Belorusija mogla direktno da se uključi u rat na strani Rusije.

Reč je o prvom zabeleženom direktnom kontaktu dvojice lidera od početka sveobuhvatne ruske invazije, rekao je izvor blizak Makronu za agenciju Frans pres (AFP), prenosi Kyiv Independent.

"Makron je istakao rizike kojima se Belorusija izlaže ako dozvoli da bude uvučena u ruski agresorski rat protiv Ukrajine. Takođe je pozvao Aleksandra Lukašenka da preduzme korake potrebne za poboljšanje odnosa Belorusije i Evrope", rekao je francuski izvor za AFP.

Poziv je usledio manje od nedelju dana nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski 20. maja upozorio da Rusija možda priprema novu ofanzivu na sever Ukrajine uz pomoć Belorusije, kao i nedugo nakon što je Minsk objavio učešće u zajedničkim nuklearnim vežbama sa Moskvom.

Žestok raketni napad na Kijev

Iako beloruske snage do sada nisu direktno učestvovale u borbama protiv Ukrajine, Minsk je dozvolio ruskim snagama da koriste njegovu teritoriju kao polaznu tačku za sveobuhvatnu invaziju u februaru 2022. godine.

Beloruska teritorija takođe je korišćena za ruska lansiranja projektila i napade dronovima tokom celog rata.

Noć uoči Makronovog poziva Lukašenku, Rusija je izvela masivan vazdušni napad na Kijev, zasuvši glavni grad sa gotovo 100 balističkih projektila. Napad je bio usmeren na kulturno i istorijsko jezgro grada, a oštećeni su muzeji, škole i vladine zgrade.