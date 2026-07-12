OVAN

POSAO: Prilično ste ambiciozni i željni uspeha. Svu svoju energiju ulažete u posao. Osećate potrebu da se javno dokažete u poslovnom smislu i da budete najbolji.

LJUBAV: Pred vama je novom poznanstvo. Nažalost, druga osoba ne ostavlja povoljan utisak na Vas. Deluje kao da ne ume da kontroliše svoju energiju što vas definitivno odbija.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Uprkos tome mogući su hronični zdravstveni problemi. Najosetljive su kosti, a može vam praviti problem i nestabilan pritisak.

BIK

POSAO: Odlazite na službeni put odlično pripremljeni. Na sastanku briljirate i postižete sve ono što ste i želeli. Totalno neplanirano dopada vam se osoba sa kojom pregovarate.

LJUBAV: Niste zadovoljni odnosom sa partnerom. Druga strana deluje nezainteresovano i to vam smeta. Iznenadni flert sa poslovnom saradnicom vam podiže raspoloženje.

ZDRAVLJE: Zdravlje je odlično. Nema razloga ni za kakvu brigu kada je ova oblast u pitanju. Najbolje da nastavite sa navikama koje doprinose vašem dobrom stanju.

BLIZANCI

POSAO: Na poslu vas očekuju problemi koje ne uspevate da rešite. Imate naglašenu intuiciju. Oslanjate se na nju prilikom rešavanja problema. U potrazi ste za novim poslom.

LJUBAV: Finansijska situacija nije najbolja. Bračna partnerka je prilično zabrinuta i insistira na razgovoru sa vama o novcu. Uspevate da je smirite mada ste i sami svesni problema.

ZDRAVLJE: Gledajte da se zaštite od hladnoće. Upravo ona može da izazove zdravstvene probleme. Cirkulacija vam je loša i može vam stalno biti hladno štagod da obučete.

RAK

POSAO: Situacija na poslu se ne odvija kako želite. Prisutno je jako puno problema. Imate želju da ih brzo rešite, ali to jednostavno nije moguće. Potrebno je vreme da se problemi reše.

LJUBAV: Odnos sa partnerom nije najbolji. Niste zadovoljni vezom. Problem je što partner čak ni ne primećuje vaš pad emotivnog interesovanja i zamišlja da je odnos stabilan.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na pritisak. Sklon je oscilacijama. U jednom trenutku može biti jako visok, a u sledećem jako nizak. Ukoliko ste na terapiji nemojte je propustiti.

LAV

POSAO: Poslovna situacija je šarenolika. Neke stvari obavljate na brz i kvalitetan način, a neke su u zastoju. Imate tajnu poslovnu podršku od strane uspešne ženske osobe.

LJUBAV: Imate simpatiju na poslu. Ne želite da se zalećete. Raspitujete se kog kolega o simpatiji. Najbitniji vam je status, da znate da li da krenete u akciju ili ne.

ZDRAVLJE: U toku je period kada su aktuelni prvenstveno hronični zdravstveni problemi. Oni se odnose na kosti, pritisak i cirkulaciju. Gledajte da ojačate imunitet.

DEVICA

POSAO: Očekuje vas razgovor sa nadređenom osobom. Ona planira novi poslovni projekat i saopštava vam da ćete raditi na njemu. Smatra da ćete dati doprinos njegovoj realizaciji.

LJUBAV: Dvoumite se između obaveza na poslu ili obaveza prema partneru. Partner insistira na viđanju. Odlučujete da ipak deo dana posvetite partneru i uživate u njegovom društvu.

ZDRAVLJE: Imate hroničan problem sa nestabilnim pritiskom. Imate utisak da vam ni lekovi ne pomažu da ga stabilizujete. Donekle ste uspeli da se naviknete na ovaj problem.

VAGA

POSAO: Zadovoljni ste finansijama. Što se tiče posla imate utisak da je prešao u rutinu i da nema novih izazova. Razmišljate da li bi vas neki drugi posao više inspirisao.

LJUBAV: Donosite odluku da otvoreno porazgovarate sa partnerom. Do sada ste izbegavali razgovor, ali ste shvatili da od taktike čekanja da se stvari same reše nema ništa.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa spavanjem. Dve varijante su moguće: prva je da imate naglašenu potrebu za snom, a druga, da ne možete da se uspavate do kasnih noćnih sati.

ŠKORPIJA

POSAO: Posao je u fazi mirovanja. Bez obzira šta pokušali da uradite nema rezultata. Jedini izlaz iz ove situacije je da poslovno sarađujete sa inostranim saradnicima.

LJUBAV: Emocije su vam proradile, ali ih svesno ne pokazujete.Simpatija je zauzeta i to je razlog vaše pasivnosti. Ne uspevate da prestanete da mislite na dragu osobu.

ZDRAVLJE: Situacija na poslu vas iscrpljuje, kako fizički, tako i psihološki. Potreban vam je odmor, distanciranje od problema, kao i od ljudi. Pokušajte da uradite nešto za sebe.

STRELAC

POSAO: Jako ste sugestivni i uspešni prilikom regulisanja poslovnih pitanja. Bez ikakvih problema od sponzora izvlačite novac neophodan za vaše poslovne poduhvate.

LJUBAV: Osećate grižu savesti zbog toga kako ste se poneli u prošloj vezi. Da možete da se nađete u istoj situaciji totalno drugačije biste postupili. Sigurni ste da grešku nećete ponoviti.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Međutim, imunitet je ipak slab i treba da povedete računa o njemu. Mogući su hronični zdravstveni problemi vezani za kosti i nestabilan pritisak.

JARAC

POSAO: Totalno ste iznenađeni novom poslovnom ponudom. Ne deluje vam preterano interesantno tako da razmišljate da je odbijete. Ipak vam sadašnji posao više odgovara.

LJUBAV: Došlo je do zahlađenja vaših emocija prema bračnoj partnerki. Ona pokušava da održi zajednicu na okupu. Vi smatrate da je nemoguće da odnos bude kao što je bio.

ZDRAVLJE: Nedostaje vam fizička kondicija. Bilo bi dobro da počnete da se bavite rekreativno sportom. To bi vam omogućilo bolje zdravstveno stanje. Imunite je slab.

VODOLIJA

POSAO: Komunikacija sa kolegama nije najbolja. Lako ispadate iz takta, impulsivni ste. Komentarišete stvari o kojima niste dobro razmislili. Srećom priznajete da niste u pravu.

LJUBAV: Razmišljate o prethodnoj vezi. Žao vam je što niste ostali u kontaktu sa bivšim partnerom. Poštujete njegovu izričitu želju da prekida sa vama u svakom smislu.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije loše. Probleme mogu da vam prave samo hronične bolesti koje su povezane sa kostima, pritiskom i cirkulacijom. Emotivno ste stabilni što je vama jako bitno.

RIBE

POSAO: Posao se odvija kako se samo poželeti može. Jako ste brzi, bilo da je donošenje odluka u pitanju ili obavljanje radnih zadataka. Prilično ste samouvereni.

LJUBAV: Emotivna situacija je komplikovana. Vaša simpatija je vaš prijatelj. Niste sigurni da li biste izgubili prijatelja ako biste mu otvoreno rekli šta osećate za njega.

ZDRAVLJE: Zdravlje je odlično. Radite sve što je u vašoj moći da bi održali dobro zdravlje. U fizičkom smislu ste aktivni, vodite računa o hrani i trudite se da dovoljno odmarate.