Nastavili su se međusobni udari na rusko-ukrajinskom frontu, a sinoć su ukrajinski mediji izvestili i o eksplozijama u Kijevu.

I dok je Moskva ivestila o novim žrtvama ukrajinskog napada na studentski dom, u Luganskoj oblasti, Savet bezbednosti UN je izneo tvrdnje da Kijev nije izvršio napad na školu. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova ocenila je ove tvrdnje kao "otvorene laži".

Kijev je, sa druge strane, izvestio o novim dvadesetčetvoročasovnim udarima ruskih snaga na naftna i gasna postrojenja kompanije "Naftogas", ali i o napadu na pogrebnu kolonu, u Sumskoj oblasti, u kojem je jedna osoba poginula, a 14 povređeno.

Takođe, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izneo je sumnje da Rusija priprema napade balističkom raketom "orešnik" koji će biti usmereni i na Kijev. Sumnje je potvrdila i američka ambasada u ukrajinskoj prestonici.

U jeku neizvesnosti češki predsednik Petr Pavel pozvao je NATO da "pokaže zube" Rusiji zbog, kako je naveo, stalnog testiranja odlučnosti Alijanse na njenom istočnom krilu, upozorivši da bi izostanak odlučnog odgovora mogao da ohrabri Moskvu na dalje provokacije.

Rusija je sinoć započela masovno gađanje Kijeva, ali i drugih delova Ukrajine. U napadima, pored kalibr, kinžal, cirkona i dronova učestvuju i orešnici.

U Luganskoj oblasti danas i sutra dani žalosti zbog napada na internat u Starobeljsku

U Luganskoj oblasti koja je jednostrano proglasila nezavisnost 24. i 25. maj proglašeni su danima žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku, saopštio je lider tog regiona Leonid Pasečnik. "U znak sećanja na žrtve ciničnog i varvarskog udara na internat Starobeljske škole našeg pedagoškog univerziteta, proglašavam 24. i 25. maj danima žalosti", napisao je Pasečnik na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti. Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su u petak napale obrazovni objekat i internet Starobeljske škole. Istražni komitet Rusije naveo je da je napad izveden tokom noći pomoću četiri bespilotne letelice avionskog tipa. Prema podacima ruskog Ministarstva za vanredne situacije, poginula je 21 osoba, dok su 42 povređene. Potraga i spasilačke operacije su završene.

