Doha, koja je delovala kao posrednik u pregovorima o ratu u Gazi i drugim oblastima, do sada se distancirala od posredničke uloge u iranskom ratu nakon što je bila napadnuta iranskim raketama i dronovima tokom najnovijeg sukoba.

- Katarski pregovarački tim je danas u Teheranu - rekao je neimenovani izvor, dodajući da je tim stigao u koordinaciji sa SAD i da je tamo da pomogne u postizanju konačnog sporazuma koji bi okončao rat i rešio preostala pitanja sa Iranom.

Ministarstvo spoljnih poslova Katara nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar.

Iako je Pakistan služio kao zvanični posrednik od početka borbi, ponovno angažovanje Katara odražava njegovu dugogodišnju ulogu saveznika SAD u regionu i pouzdanog kanala komunikacije između Vašingtona i Teherana, navodi agencija.

Krhko primirje je na snazi u ratu koji je počeo američko-izraelskim napadima na Iran 28. februara, ali nije bilo većeg napretka, dok američka blokada iranskih luka i efektivno zatvaranje Ormuskog moreuza od strane Teherana komplikuju pregovore.

Visoki iranski izvor rekao je Rojtersu u četvrtak da sporazum nije postignut, ali su razlike smanjene, a obogaćivanje uranijuma od strane Irana i njegova kontrola nad moreuzom su među preostalim spornim tačkama.

Državni sekretar Marko Rubio je u četvrtak primetio da je ostvaren izvestan napredak. “Postoje dobri znaci“, rekao je on, dodajući da ne želi da da bude previše optimističan.

Upitan danas o katarskom timu u Iranu, Rubio je rekao novinarima na marginama skupa ministara spoljnih poslova NATO-a u Švedskoj da je Pakistan bio glavni sagovornik u pregovorima o Iranu i da su uradili zaista dobar posao.

Dodao je da je očigledno da i druge zemlje imaju svoje interese, posebno zemlje regiona Persijskog zaliva.

Ponovno angažovanje Dohe usledilo je uprkos tome što je Iran napao Katar stotinama raketa i dronova, ciljajući civilnu infrastrukturu i njegov vitalni pogon za proizvodnju tečnog prirodnog gasa (LNG) u Ras Lafanu.

Taj napad je uništio oko 17 procenata katarskog kapaciteta za izvoz LNG-a. Ta zemlja je već obustavila proizvodnju LNG-a 2. marta nakon iranskih udara.

Pre rata, oko 20 odsto globalne trgovine LNG-om je tranzitiralo kroz Ormuski moreuz, prvenstveno iz Katara, podsetila je agencija.



Iransko efektivno zatvaranje moreuza je prekinulo praktično sve njegove kapacitete za izvoz LNG-a.

Katar je označen kao glavni saveznik SAD van NATO-a i domaćin je vazduhoplovne baze Al Udeid, najveće američke vojne baze na Bliskom istoku, navodi Rojters.