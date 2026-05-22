Kopredsednica stranke Alternativa za Nemačku Alis Vajdel optužila je nemačkog kancelara Fridrih Merc da svojim potezima uvlači Nemačku u direktan sukob sa Rusijom.

Ona je na društvenoj mreži X poručila da Merc interese Ukrajine stavlja ispred interesa nemačkih građana i bezbednosti same Nemačke.

- Merc stavlja bezbednosne interese Ukrajine iznad nemačkih. Umesto da nastavi dijalog sa Moskvom i deluje kao posrednik, on uvlači Nemačku u direktan sukob sa Rusijom - napisala je Alis Vajdel

Liderka AfD-a ocenila je da je spoljna politika nemačkog kancelara „neodgovorna i izuzetno opasna“.

Njene izjave izazvale su veliku pažnju nemačke javnosti, posebno u trenutku kada se u Evropi sve više govori o daljoj vojnoj i političkoj podršci Ukrajini.

Merc poslednjih meseci insistira na snažnijem vezivanju Ukrajine za Evropsku uniju, a ranije je objavljeno da podržava ideju pridruženog članstva Ukrajine u EU i poziva evropske zemlje da ozbiljno razmotre takav model.

U nemačkoj javnosti već duže vreme postoje duboke podele oko odnosa Berlina prema ratu u Ukrajini i mogućnosti daljeg zaoštravanja odnosa sa Moskvom.

Dok deo političara smatra da Nemačka mora nastaviti snažnu podršku Kijevu, drugi upozoravaju da bi takva politika mogla dodatno povećati rizik od šireg sukoba sa Rusijom.

Alternativa za Nemačku već duže vreme kritikuje nemačku vladu zbog politike prema Ukrajini, sankcija Rusiji i velikih finansijskih izdvajanja za pomoć Kijevu.

Izjava Alis Vajdel dolazi u trenutku novih političkih tenzija u Evropi, dok raste zabrinutost zbog mogućeg daljeg širenja sukoba i sve većeg pritiska na evropske ekonomije.