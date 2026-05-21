Ruski predsednik Vladimir Putin nema plan da vojno napadne NATO, ali zato računa da će se Evropa sama urušiti iznutra pod pritiskom rata, ekonomskih problema i besa sopstvenih građana — tvrdi bivši analitičar CIA Rej Mekgavern.

U emisiji RT-a „Efekat Sančeza“, Mekgavern je rekao da Moskva trenutno igra mnogo opasniju i dugoročniju igru od otvorenog rata sa Alijansom.

Po njegovoj proceni, Kremlj veruje da evropski lideri koji guraju najtvrđi kurs protiv Rusije postaju sve nepopularniji kod sopstvenog naroda i da će upravo unutrašnja politička kriza uraditi ono što Moskva ne mora vojno.

„Putin neće upasti u zamku“

Mekgavern tvrdi da u Rusiji postoji ozbiljna nervoza zbog napada dronovima duboko unutar ruske teritorije, ali da Putin uprkos tome pokušava da izbegne direktan sukob sa NATO-om.

Moskva već nedeljama optužuje Zapad da bez pomoći evropskih država Ukrajina ne bi mogla da izvodi tako složene napade.

Posebno se pominju tvrdnje da deo operacija ide preko teritorija članica NATO-a, ali bivši analitičar CIA smatra da Putin neće dozvoliti da bude uvučen u „najopasniji scenario“.

„Veoma smo srećni što imamo tako opreznu i pronicljivu osobu kao što je Vladimir Putin. On neće biti uvučen u nešto što bi bilo katastrofalno“, rekao je Mekgavern.

Po njegovim rečima, Kremlj sada pokušava da održava pritisak u Ukrajini, ali bez poteza koji bi Donaldu Trampu dali razlog da mnogo direktnije uključi SAD u rat.

Moskva računa da će Evropa pući iznutra

Najzanimljiviji deo njegove analize odnosi se upravo na Evropu.

Mekgavern tvrdi da Putin ne računa na tenkove u Berlinu ili Parizu, već na zamor evropskih građana, rast troškova života, ogromna izdvajanja za rat i sve veće nezadovoljstvo zbog sukoba koji traje godinama.

Po njegovom mišljenju, Kremlj sada igra na vreme.

Kao glavne političke mete ruske strategije naveo je Emanuela Makrona, nemačkog kancelara Fridriha Merca i britanskog premijera Kira Starmera.

Nazvao ih je „tri slepa miša“, tvrdeći da Putin pokušava politički da ih nadživi, a ne da ulazi u direktan obračun sa NATO-om.

Posebno je zanimljivo što Mekgavern Donalda Trampa opisuje kao „nestabilnog i nepredvidivog“, zbog čega Moskva, kako kaže, veoma pažljivo vaga svaki sledeći potez.

Suština njegove tvrdnje je jasna — Kremlj veruje da će ratni zamor, političke podele i ekonomski pritisak polako početi da razbijaju evropsko jedinstvo mnogo efikasnije nego bilo kakav direktan vojni sukob.