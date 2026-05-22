Američki predsednik Donald Tramp je objavio da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku, samo nedelju dana nakon što je Pentagon otkazao planirano raspoređivanje 4.000 vojnika u tu zemlju.

Tramp je juče na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da je odluka zasnovana na dobrim odnosima SAD sa poljskim predsednikom Karolom Navrockim, koga je podržao na prošlogodišnjim predsedničkim izborima.

Pozitivne reakcije Varšave i NATO-a

Poljski premijer Donald Tusk nazvao je objavu „dobrom vešću“ za obe zemlje.

- Zahvaljujem svima koji su uključeni u ovu stvar - predsedniku Navrockom, ministrima, kongresmenima i prijateljima Poljske u SAD - na njihovoj efikasnosti i jedinstvu - napisao je Tusk na platformi X.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute takođe je pozdravio odluku uoči sastanka ministara spoljnih poslova u Švedskoj.

Rute je dodao da će se put Evrope ka manjoj zavisnosti od Sjedinjenih Država „nastaviti“.

Kontekst odluke SAD

Prošle nedelje, Ministarstvo odbrane je iznenada otkazalo raspoređivanje 4.000 vojnika u Poljsku, ali je američki ministar odbrane Pit Hegset kasnije pojasnio da je ovo „privremeno odlaganje“ i da će Vašington nastaviti da obezbeđuje „snažno vojno prisustvo“ u zemlji.

Nije poznato da li su novonajavljene snage deo prethodno planiranog raspoređivanja ili nove operacije. Bela kuća je poslednjih nedelja signalizirala da namerava da smanji ukupan broj svojih vojnika u Evropi kao deo svoje politike „Amerika na prvom mestu“.

Rubio u Švedskoj: Tramp razočaran saveznicima

Očekuje se da će američki državni sekretar Marko Rubio na sastanku u Helsingborgu u petak pozvati partnere iz NATO-a da pravednije podele teret. Obraćajući se novinarima pre sastanka, osvrnuo se na odnose unutar alijanse.

- Predsednik je, iskreno, razočaran nekim od naših saveznika iz NATO-a i njihovom reakcijom na naše operacije na Bliskom istoku - rekao je Rubio.

Ako „zemlje poput Španije odbijaju da nam dozvole da koristimo tu bazu, zašto ste onda u NATO-u? To je veoma validno pitanje - rekao je Rubio.

Dodao je da su „druge zemlje u NATO-u bile veoma korisne“, iako ih nije imenovao, ali je rekao da je potrebno razmotriti situaciju.

- Ipak, postoje i druge oblasti u kojima nastavljamo da sarađujemo - dodao je, navodeći kao primer najavu o slanju trupa u Poljsku.

- Međutim, Sjedinjene Države očigledno i dalje imaju globalne obaveze da ispune raspoređivanjem svojih snaga, i to nas stalno tera da preispitujemo gde ih raspoređujemo – ne radi se ni o kakvoj kazni - naveo je.

Upitan o nepotvrđenim izveštajima da bi SAD mogle da smanje broj raspoloživih trupa u slučaju napada na članicu NATO-a, Rubio je za BBC rekao da će se „neka od tih pitanja“ razmatrati na samitu, ponavljajući da je Tramp „veoma uznemiren i razočaran“ saveznicima.

Povlačenje iz Nemačke i neslaganje sa Berlinom

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful takođe je pozdravio odluku o slanju dodatnih trupa u Poljsku.

- To ne služi samo bezbednosti Poljske, već i bezbednosti cele Alijanse, a samim tim i nama. Dakle, to je apsolutno u našem interesu - rekao je novinarima.

Ranije ovog meseca, SAD su najavile povlačenje 5.000 vojnika iz Nemačke nakon svađe između Trampa i nemačkog kancelara Fridriha Merca oko rata sa Iranom.

Za sada nije jasno da li su dodatne trupe za Poljsku deo onih koje se povlače iz Nemačke ili je reč o posebnoj jedinici. Vadeful je u petak dodao da je Nemačka u „stalnim razgovorima“ sa SAD o raspoređivanju raketnih sistema dugog dometa u Nemačkoj.

- Pozivamo Sjedinjene Američke Države da se drže svojih prethodnih planova - rekao je.

Američki vojni kontingent u Nemačkoj je ubedljivo najveći u Evropi, sa više od 36.000 aktivnih vojnika.

Poređenja radi, u Italiji ih ima oko 12.000, a u Ujedinjenom Kraljevstvu 10.000. Nekoliko republikanskih poslanika u SAD kritikovalo je Trampovu odluku o povlačenju trupa iz Nemačke, tvrdeći da to šalje pogrešnu poruku Rusiji.

Do sukoba između Trampa i Merca došlo je nakon što je nemački kancelar sugerisao da je Iran „ponizio“ SAD tokom razgovora o okončanju sukoba na Bliskom istoku.

Tramp je takođe kritikovao saveznike NATO-a zbog njihove nevoljnosti da izvrše pritisak na Iran oko Ormuskog moreuza.

