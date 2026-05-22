Sudovi istražuju dodelu nekoliko javnih ugovora kompaniji Shortcut Events, koja je proteklih godina bila zadužena za organizovanje ovih velikih događaja za francusko predsedništvo. Jelisejska palata i kancelarija javnog tužioca nisu se za sada oglasili povodom ovih navoda.

Sudije su prethodno, 14. aprila, bezuspešno pokušale da izvrše početni pretres predsedničke palate, u pratnji sudija iz Nacionalnog finansijskog tužilaštva i istražitelja iz finansijske i antikorupcijske brigade Pariske policijske prefekture.

Istog dana pretreseni su Centar za nacionalne spomenike, zadužen za dodelu ugovora, kancelarije kompanije Shortcut Events i domovi nekoliko osoba umešanih u slučaj.

“Istražnim sudijama je predočena analiza prema kojoj član 67 Ustava garantuje nepovredivost prostorija koje pripadaju Predsedništvu Republike“, navelo je Finansijsko tužilaštvo u saopštenju za štampu sredinom aprila.

Nekoliko stručnjaka za ustavno pravo opisalo je ovu analizu izvršne vlasti kao “neopravdanu“, tvrdeći da član 67 Ustava štiti predsednika Francuske u okviru dela izvršenih u tom svojstvu, a ne mesta gde obavlja svoje funkcije, kao i da taj član ne štiti predsednikovo osoblje, navodi "Mond".

List podseća da prva sporna tačka, zaštita lokacije, nikada nije bila predmet presude Kasacionog suda, dok je druga, zaštita osoblja, rešena presudom od 19. decembra 2012. godine nakon žalbe koju je podneo Antikor u skandalu sa izborima u Jelisejskoj palati.

U ovom slučaju, članovi osoblja bivšeg predsednika Nikole Sarkozija su krivično gonjeni zbog sporazuma koji su potpisali ne poštujući procedure javnih nabavki sa konsultantskom firmom nezvaničnog savetnika predsednika, Patrika Buisona.

U najnovijem slučaju, koji je nastao iz istrage lista "Liberasion" u junu 2024. godine, pitanje javnih nabavki je takođe relevantno. Prema pisanju lista, agencija Shortcut Events je tokom protekle 22 godine imala ugovor za organizovanje svih ceremonija u Panteonu pod pokroviteljstvom Centra nacionalnih spomenika, kao i obeležavanja 80. godišnjice iskrcavanja na plažu Omaha u Kalvadosu 2024. godine.

Ovakva dostignuća te agencije pokrenula su još više pitanja među konkurentima Shortcut Events-a, koji su primetili bliske veze između rukovodstva kompanije i istaknutih ličnosti iz institucija.

Jelisejska palata je pretresana i u prošlosti, ali je njen generalni sekretar uglavnom bio unapred obavešten o tome, što nije bio slučaj sredinom aprila ove godine, navodi "Mond".

U julu 2018. godine, kancelarija pomoćnika predsednika Emanuela Makrona, Aleksandra Benale, u Jelisejskoj palati je pretresena u njegovom prisustvu, u okviru istrage o “grupnom nasilju“.

On je snimljen nekoliko nedelja ranije kako udara demonstrante 1. maja u Parizu, otkrio je francuski list.

U julu 2008. godine, istražnom sudiji Patriku Ramaelu, koji je istraživao nestanak francuskog novinara Gaja-Andrea Kifera u Obali Slonovače 2004. godine, takođe je omogućeno da obavi istragu u predsedničkoj palati.

“Tražio sam arhivu iz kolekcije Žaka Širaka koja nije preneta“, rekao je za Mediapart bivši sudija, koji je kasnije postao advokat porodica ljudi koji su nestali u inostranstvu.

On je u palatu predsednika otišao bez policijske pratnje, samo u pratnji svog službenika.

Njegove koleginice, sutkinje Fabjen Pus i Mišel Ganaskije, koje su istraživale pritisak na pravosuđe u slučaju ubistva sudije Bernara Borela, pronađenog mrtvog u Džibutiju 19. oktobra 1995, nisu, međutim, uspele da sprovedu istagu u Jelisejskoj palati 2007. godine jer je u to vreme član 67 Ustava već bio primenjen protiv njih, podsetio je pariski "Mond".