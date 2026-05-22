Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izabran je za novog premijera Slovenije nakon tajnog glasanja u parlamentu koje je izazvalo veliku pažnju javnosti i političke scene.

Za izbor Janše glasao je 51 poslanik, dok je protiv bilo 36 zastupnika.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je Janša dobio jedan glas više nego što se očekivalo, što znači da je podršku dobio i iz redova opozicije.

- Danas je napravljen važan korak prema uspešnoj i slobodnoj Sloveniji. Hvala i neće biti popuštanja - izjavio je Janša nakon izbora

Pre glasanja podršku njegovoj kandidaturi najavili su poslanici SDS-a, trojka NSi, SLS-a i Fokusa, zatim poslanici Demokrata, kao i zastupnici Resnice, što je ukupno činilo 48 glasova.

Pretpostavlja se da su Janšu podržala i dva poslanika nacionalnih manjina, dok identitet 51. poslanika koji je glasao za njega nije poznat.

Prema informacijama iz parlamenta, jasno je samo da je reč o jednom zastupniku opozicije.

Na sednici je ukupno glasalo 87 poslanika.

Janez Janša jedan je od najpoznatijih i najuticajnijih političara u Sloveniji, a njegov povratak na mesto premijera već izaziva snažne reakcije u zemlji i regionu.

Politički analitičari ocenjuju da bi nova vlada mogla doneti ozbiljne promene u unutrašnjoj i spoljnoj politici Slovenije, posebno kada je reč o odnosima prema Evropskoj uniji, migracijama i regionalnim pitanjima.

Janšin izbor dolazi u trenutku velikih političkih tenzija i podela unutar slovenačke političke scene, zbog čega će sastav nove vlade i prvi potezi premijera biti pod posebnom pažnjom javnosti.