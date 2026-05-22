Načelnik pakistanske vojske Asim Munir nalazi se na putu ka Teheranu, javljaju danas iranski državni mediji.

Prema navodima poluzvanične agencije Tasnim, Munir bi trebalo da se sastane sa iranskim zvaničnicima u glavnom gradu Irana, Teheranu, prenosi Skaj njuz.

Munir praktično ima ključnu kontrolu nad vladom Pakistana, koja održava dobre odnose sa obe zemlje, što ga čini jednim od najvažnijih posrednika u razgovorima između SAD i Irana, dodaje britanska televizijska mreža.

Ranije danas sastali su se i iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči i pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi u još jednom pokušaju da se prevaziđe zastoj u pregovorima.

Američki državni sekretar Marko Rubio ranije je rekao da je postignut "blagi napredak" u mirovnim pregovorima, ali je upozorio da ga ne treba preuveličavati.

