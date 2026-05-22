Zapad ne može da se pomiri sa postojanjem nezavisne Rusije, poručio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

- Kao i pre 200, 100 godina Zapad ne može da se pomiri sa činjenicom da Rusija postoji kao nezavisan subjekat koji predstavlja civilizacijsku alternativu Zapadu - rekao je

Lavrov na skupu o formiranju arhitekture ravnopravne i nedeljive bezbednosti u Evroaziji.

Kako je istakao, Evropu čeka ponavljanje grešaka iz prošlosti ukoliko njene elite ne odustanu od kretanja u pravcu oružanog sukoba sa Rusijom.

Evropa je neodvojivi deo Evroazije. Žalosno je što njome, Evropom, kako je doživljavaju u EU i NATO, danas rukovode elite koje ponovo za cilj imaju borbu protiv Rusije uključujući i oružani sukob, rekao je Lavrov.

- To se po Evropu uvek loše završavalo. Neće biti drugačije ni u budućnosti - poručio je on.

Aktivnosti Zapada pretnja međunarodnoj bezbednosti

Prema njegovim rečima, aktivnosti Zapada predstavljaju pretnju međunarodnoj bezbednosti, u Evroaziji se Zapad je u svoje protivnike svrstao Rusiju, Kinu i druge zemlje koje teže tome da vode samostalnu unutrašnju i spoljnu politiku.

Vojna infrastruktura Sjedinjenih Država i njihovih NATO saveznika ubrzanim tempom se širi na teritoriju Jugoistočne i Severoistočne Azije, upozorio je Lavrov.

- U Jugoistočnoj i Severoistočnoj Aziji ubrzanim tempom se širi vojna infrastruktura Sjedinjenih Država i njihovih saveznika iz NATO. Pod parolom nedeljivosti evroatlantskog regiona i takozvanog Indo-pacifičkog regiona, sprovodi se politika sa ciljem da se uzdrma i razruši bezbednosna arhitektura u Azijsko-pacifičkom regionu usredsređena na ASEAN – arhitektura koja je decenijama tamo obezbeđivala inkluzivnost i stabilnost - rekao je on.

(Sputnjik)