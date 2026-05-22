Najvažnije:

Tramp kaže da šalje dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku

Putin kaže da je upotreba nuklearnog oružja „poslednja mera“

Zelenski kaže da napadi na naftna postrojenja u Rusiji teku po planu

Rusija pokreće nuklearne ratne igre na pragu Evrope.

UŽIVO

Zatvoren put ka Moskvi

Vlasti u ruskoj Jaroslavskoj oblasti prijavile su napad dronovima i iz bezbednosnih razloga zatvorile put od Jaroslava ka Moskvi. Telegram kanal Shot naveo je da su stanovnici čuli oko 20 eksplozija.

Napad dronovima pogodio je rusku Jaroslavsku oblast, udaljenu oko 250 kilometara od Moskve, rano u petak, što je navelo vlasti da zatvore saobraćaj na autoputu koji vodi ka prestonici.

Guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajejev izjavio je da je region bio meta ukrajinskog napada dronovima, prenosi "Ukrajinska pravda", pozivajući se na guvernera i ruske javne kanale.

- Naš region bio je izložen napadu ukrajinskih bespilotnih letelica. Iz bezbednosnih razloga zatvoren je izlaz iz Jaroslava ka Moskvi - rekao je Jevrajejev.

Ruski mediji javili su da je dron pogodio industrijski objekat u Jaroslavu i izazvao požar. Jevrajejev je kasnije rekao da su hitne službe na terenu i da nema žrtava.

Ukrajina od početka rata više od 150 puta gađala ruske naftne rafinerije

Ukrajinska vojska pogodila je ruske naftne rafinerije 158 puta od početka rata u Ukrajini, prema podacima koje je prikupio medij "Vot Tak" sa sedištem u Poljskoj.

Nalazi, objavljeni 21. maja, dolaze u trenutku kada Kijev nastavlja da povećava učestalost napada na ruska naftna postrojenja s ciljem da oslabi sposobnost Moskve da nastavi vođenje rata.

Kijev energetske objekte smatra legitimnim vojnim ciljevima, jer ta postrojenja obezbeđuju gorivo i finansijska sredstva za ratnu mašineriju Kremlja.

Američki predsednik Donald Tramp je izjavio da će njegova administracija poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku, što je zbunjujući zaokret u pogledu američkog vojnog prisustva u Evropi.

„Na osnovu uspešnog izbora sadašnjeg predsednika Poljske, Karola Navrockog, koga sam ponosan podržao, i našeg odnosa sa njim, sa zadovoljstvom objavljujem da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku“, rekao je Tramp na Truth Social-u.

Ranije ovog meseca, Tramp je rekao da povlači najmanje 5.000 vojnika u Nemačkoj nakon što je kancelar Fridrih Merc rekao da iransko rukovodstvo „ponižava“ SAD i kritikovao ono što je nazvao nedostatkom strategije u ratu.

Tramp je potom novinarima rekao da će SAD „smanjiti broj vojnika mnogo više od 5.000“.

Ovo se dešava nakon što su Litvanija i Letonija podigle borbene avione NATO-a nakon što su juče otkrile dronove u svom vazdušnom prostoru, u najnovijem bezbednosnom incidentu na Baltiku.

Ranije ove nedelje, borbeni avion NATO-a oborio je dron iznad Estonije, dok je drugi dron aktivirao upozorenja na vazdušni napad u glavnom gradu Litvanije, primoravajući predsednika i premijera da potraže sklonište.

BONUS VIDEO