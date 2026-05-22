Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da će Vašington poslati dodatnih 5.000 američkih vojnika u Poljsku, neposredno pred samit ministara spoljnih poslova NATO-a.

Tramp je odluku objavio na društvenoj mreži Trut Soušal, navodeći da je doneta nakon izbora novog predsednika Poljske Karola Navrockog, kojem je tokom kampanje pružio javnu podršku.

“SAD će poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku“, napisao je Tramp, naglašavajući dobre odnose sa novim poljskim rukovodstvom.

Američki predsednik je Navrockog ranije primio u Beloj kući tokom predizborne kampanje, a nakon njegove pobede više puta je govorio o značaju saradnje između Vašingtona i Varšave.

Promena kursa posle priča o smanjenju trupa

Nova odluka dolazi svega nekoliko dana nakon što je Pentagon odložio planirano raspoređivanje jedne američke oklopne brigade u Poljskoj, u okviru šire revizije američkog vojnog prisustva u Evropi.

Američki mediji prethodno su preneli da je administracija razmatrala mogućnost smanjenja broja američkih vojnika u Evropi za oko 5.000 pripadnika, što je izazvalo zabrinutost među evropskim saveznicima i kritike u Kongresu zbog rata u Ukrajini i rastućih tenzija sa Rusijom.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens ranije je tvrdio da nije reč o povlačenju trupa, već o „standardnom odlaganju“ rotacije jedinica.

Poljska pozdravila odluku SAD

Novoizabrani predsednik Poljske Karol Navrocki zahvalio je Trampu na odluci i ocenio da ona potvrđuje čvrsto savezništvo između dve države.

“Poljsko-američki savez ostaje jedan od ključnih stubova bezbednosti Poljske i Evrope“, poručio je Navrocki.

Ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš izjavio je da odluka pokazuje koliko su odnosi Varšave i Vašingtona snažni i dodao da je Poljska „pouzdan saveznik SAD“.

Jačanje istočnog krila NATO-a

Odluka o slanju dodatnih američkih snaga doneta je uoči sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Švedskoj, gde će među glavnim temama biti buduća uloga Alijanse u Evropi i rat u Ukrajini.

Prema dostupnim podacima, u Evropi se trenutno nalazi oko 80.000 američkih vojnika, dok je oko 10.000 već raspoređeno u Poljskoj.

Novo pojačanje dodatno bi ojačalo istočni bok NATO-a, koji zapadne zemlje smatraju ključnim zbog bezbednosne situacije u vezi sa ratom u Ukrajini i odnosima sa Rusijom.