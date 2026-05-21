Nemački kancelar Fridrih Merc ne razume ništa o diplomatiji, rekao je političar Mihael Liders u intervjuu za Berliner Cajtung.
Optužio je Merca za dvostruke standarde, ukazujući na njegove reakcije na ukrajinski i bliskoistočni sukob.
Političar je takođe izrazio zabrinutost zbog posledica energetske krize po nemačku ekonomiju nakon prekida isporuke gasovodom Družba.
Liders je sumnjao u sposobnost vlasti da pronađu alternativne izvore sirovina.
„Odakle ćemo nabavljati naftu i gas dok je Ormuski moreuz zatvoren, a rafinerija Švedt više ne može da prima energiju iz Rusije i Kazahstana?“, pita je on.
