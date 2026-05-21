Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jutros su uhapsili ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK Denisa Osmankića u velikoj akciji koja se sprovodi po nalogu Tužilaštva USK.

Istovremeno, policija od ranih jutarnjih sati pretresa više lokacija u Bihaću i Velikoj Kladuši, uključujući i službene prostorije kantonalnih ministara.

Na udaru istražilaca našli su se kabinet ministra obrazovanja Denisa Osmankića, ali i kancelarije ministra unutrašnjih poslova USK Adnana Habibije.

Sumnja na korupciju i trgovinu uticajem

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva USK, akcija je pokrenuta zbog sumnje na izvršenje krivičnih dela povezanih sa korupcijom.

Istražioci proveravaju navode o primanju dara i drugim oblicima koristi, kao i mogućoj trgovini uticajem.

– Pripadnici MUP-a USK pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva i nadležnog opštinskog suda provode pretrese na više lokacija. Cilj je pronalazak predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim delom primanje dara ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem – saopšteno je iz Tužilaštva.

Policija pretresa više lokacija

Akcija se trenutno sprovodi na području Bihaća i Velike Kladuše, a prema informacijama lokalnih medija istražioci izuzimaju dokumentaciju i elektronske uređaje koji bi mogli biti važni za istragu.

Denis Osmankić i Adnan Habibija važe za kadrove SDP-a, što je dodatno izazvalo buru na političkoj sceni Federacije BiH.

Za sada nije poznato koliko će akcija trajati niti da li će biti još privođenja.