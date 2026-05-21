Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić učestvuje kao gošća na događaju „The POLITICO Speakeasy” koji se održava u okviru GLOBSEC Foruma 2026.

Reč je o jednom od najpoznatijih političko-bezbednosnih skupova u Evropi, na kojem učestvuju brojni svetski zvaničnici, diplomate, političari, analitičari i predstavnici međunarodnih organizacija.

Prisustvo Ane Brnabić na ovom događaju predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije u regionalnim i evropskim političkim razgovorima, posebno kada je reč o pitanjima bezbednosti, geopolitike, ekonomije i evropskih integracija.

„The POLITICO Speakeasy” važi za ekskluzivni format razgovora i debata u okviru GLOBSEC foruma, gde učesnici razgovaraju o najvažnijim globalnim izazovima i političkim procesima koji oblikuju Evropu i svet.

Voditeljka programa podsetila je tokom razgovora predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić na njihov prvi susret, ističući da se to dogodilo još dok je Brnabićeva obavljala funkciju premijerke Srbije.

- Mislim da smo se nas dve prvi put srele dok ste vi još bili premijerka - rekla je voditeljka na početku razgovora.

Ana Brnabić se odmah nasmejala i kratko odgovorila:

- Da, u Hongkongu.

Voditeljka je potom dodala da je od tog trenutka prošlo mnogo vremena, na šta je Brnabićeva kroz osmeh poručila:

- Bilo je to davno.

„Bilo je to dugo putovanje“, rekla je voditeljka, a zatim upitala Anu Brnabić šta misli o aktuelnoj situaciji između Rusije i Ukrajine.

„Počeću od toga kako se sve to odražava na naš evropski put, jer je za Srbiju, kao i za većinu balkanskih zemalja, evropska strategija jedna od ključnih stvari“, odgovorila je Ana Brnabić.