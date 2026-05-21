Produžavaju se kontrole na granici zbog bezbednosti! Doneta odluka u Sloveniji
Vlada Slovenije produžila je za još šest meseci kontrole na granicama sa Hrvatskom i Mađarskom zbog bezbednosnih rizika, ilegalnih migracija i nestabilnosti u regionu.
Kontrole na južnoj i istočnoj granici Slovenije su na snazi od oktobra 2023. godine i ostaće na snazi najmanje do 21. decembra, prenosi STA.
Slovenija je 2023. godine prvi put uvela kontrole na svojim granicama sa Hrvatskom i Mađarskom kao odgovor na odluku Italije da uspostavi kontrole na granici sa Slovenijom, a današnja odluka doneta je nakon što je Italija još jednom saopštila da zadržava granične kontrole na snazi još šest meseci.
Vlada Slovenije je u obrazloženju navela i da je bezbednosna situacija i dalje izazovna i da su pored rata u Ukrajini, članice EU i države kandidatkinje izložene raznim destabilizujućim aktivnostima, hibridnim pretnjama, kampanjama dezinformacija, a kao destabilizijući faktori navode se efekti rata u Iranu i šira situacija na Bliskom istoku, kao i međunarodni kriminalni krugovi, ilegalne migracije i trgovina ljudima.
Komentari (0)