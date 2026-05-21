Ukrajina tvrdi da je izvela jedan od najžešćih udara poslednjih meseci na okupiranu teritoriju Hersonske oblasti, gde je navodno uništen ruski PVO sistem „Pancir-S1“, kao i štab koji su koristili pripadnici ruske Federalne službe bezbednosti (FSB).

Prema navodima ukrajinskih izvora, u napadu je pogođena višespratnica nakon udara dronova koje je lansirala SBU, ukrajinska bezbednosna služba.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se ogromne eksplozije i gust dim koji izbija iz objekta.

Zelenski: „Rusija mora da oseti posledice“

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u operaciji uništen protivvazdušni sistem „Pancir-S1“, kao i komandni centar FSB-a.

– Samo u ovoj operaciji ruski gubici iznose oko 100 okupatora – mrtvih i ranjenih – rekao je Zelenski.

On je poručio da će Ukrajina nastaviti sa napadima duboko unutar teritorija pod ruskom kontrolom ukoliko Moskva odbije razgovore o miru.

– Rusija mora da oseti da mora da završi ovaj rat – naveo je ukrajinski predsednik.

„Armagedon“ u Hersonu

Telegram kanal „Ukraine Context“ opisao je napad kao „tepih bombardovanje“ štaba FSB-a u Hersonskoj oblasti.

– Rezultat: oko 100 Rusa mrtvih i ranjenih. Operaciju je izvela jedinica Alfa SBU. Čisti Armagedon – navodi se u objavi.

Posebnu pažnju izazvala je tvrdnja da čuveni ruski sistem „Pancir-S1“, koji se koristi i za zaštitu važnih državnih objekata i rezidencija Vladimira Putina, nije uspeo da zaustavi napad i da je i sam uništen.

Ruska strana za sada nije zvanično komentarisala ove tvrdnje.

Ukrajina pojačala udare duboko u Rusiji

Napad dolazi nakon velikog talasa ukrajinskih udara dronovima širom Rusije.

Moskva tvrdi da je tokom jedne noći oboreno čak 556 ukrajinskih dronova, dok je još 30 letelica navodno uništeno nakon svitanja.

Ukrajinski napadi proteklih nedelja sve češće gađaju vojne i infrastrukturne ciljeve duboko unutar Rusije, a analitičari ocenjuju da Kijev sve više koristi domaću proizvodnju dronova kako bi nadoknadio manjak klasičnog naoružanja.

„Rat se polako okreće“

Ruski analitičar iz Čatam Hausa Kir Džajls ocenio je za britanske medije da masovni napadi dronovima pokazuju kako Ukrajina pokušava da preuzme stratešku inicijativu.

Prema njegovim rečima, Rusija je prevelika teritorija da bi mogla efikasno da zaštiti sve važne objekte od ovakvih udara.

– Čak i kada bi Rusija uložila ogromne resurse u protivvazdušnu odbranu, teško bi mogla da zaštiti sve ciljeve koje Ukrajina sada napada – rekao je on.