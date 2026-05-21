Američki predsednik Donald Tramp spreman je da iskoristi pitanje Tajvana kao pregovarački adut u dijalogu sa Kinom.

O tome je za RIA Novosti govorio profesor Univerziteta Kornel Alen Karlson.

Ekspert je primetio da najnovije izjave američkog lidera stvaraju utisak da nijedan od njegovih prethodnika nije pristupio pitanju Tajvana na sličan način.

„Ono što je Tramp rekao nakon što je napustio Peking ostavlja utisak da je spreman da tajvansko pitanje učini adutom za pregovaranje“, rekao je Karlson.

Po njegovom mišljenju, Tramp pokušava da pronađe ravnotežu između standardne spoljnopolitičke linije Vašingtona i ustupaka Pekingu.