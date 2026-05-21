Nova mađarska vlada na čelu sa Peterom Mađarom mogla bi uskoro da napravi veliki zaokret prema Rusiji i Evropskoj uniji, a prvi na udaru mogao bi da se nađe patrijarh Kiril, jedan od najuticajnijih ljudi u Rusiji.

Kako prenosi Juronjuz, u Briselu raste očekivanje da će nova vlast u Budimpešti odustati od politike Viktora Orbana i dozvoliti uvođenje evropskih sankcija poglavaru Ruske pravoslavne crkve.

Kiril ponovo na meti EU

Evropska unija je još 2022. godine pokušala da uvede sankcije patrijarhu Kirilu, optužujući ga da podržava rusku vojnu operaciju u Ukrajini i širi, kako su tada naveli, „revizionističku propagandu“.

Međutim, tadašnja vlada Viktora Orbana blokirala je taj potez, tvrdeći da bi sankcionisanje verskog poglavara predstavljalo opasan presedan i zadiranje u verske slobode.

Sada bi stvari mogle potpuno da se promene.

Prema informacijama evropskih zvaničnika, nova mađarska vlast signalizirala je spremnost da više ne koristi veto kao Orban i da podrži nove sankcione pakete protiv Rusije.

Brisel vidi šansu posle Orbanove ere

U Briselu smatraju da upravo promena vlasti u Mađarskoj otvara prostor za mnogo tvrđi kurs prema Moskvi.

Pored patrijarha Kirila, novi „mini paket“ sankcija trebalo bi da obuhvati još desetak pojedinaca i nekoliko ruskih transportnih brodova.

Ambasadori zemalja EU o tome bi trebalo da raspravljaju već ove nedelje.

Udar na jednog od najmoćnijih ljudi Rusije

Patrijarh Kiril godinama važi za jednog od najuticajnijih ljudi u Rusiji i bliskog saveznika Kremlja.

Zbog toga bi eventualno uvođenje sankcija imalo mnogo šire političko i simbolično značenje od obične odluke EU.

U evropskim diplomatskim krugovima sve češće se govori da Brisel želi da pokaže kako posle Orbana više neće biti blokada ključnih antiruskih odluka.